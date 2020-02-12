AKP'li Bergama Belediyesi'nde işten çıkarılan kadın işçilere destek

AKP’li Bergama Belediyesi’nin işten çıkardığı üç kadın işçinin belediye önündeki hak arama eylemi sürüyor.

31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen AKP’li Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun işten çıkardığı DİSK Genel-İş üyesi 3 kadın çalışan ve bölgenin tek kıdemli yüzme antrenörü 1 erkek çalışan için destek eylemleri sürüyor.

Gazeteci Oben Ulu'nun haberine göre, haksız yere işten atıldıklarını ifade eden 3 kadın işçi 10 Şubat Pazartesi günü üzerinde “İşimi geri istiyorum” yazılı yeleklerle belediye önünde eyleme başladı.

İşlerine son verilen işçilere eylemlerinin üçüncü gününde Bergama Demokrasi Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Dikili Kadın Platformu, Bergama Çevre Platformu, Dikili Kültür ve Çevre Platformu, DİSK, Tüm-Bel-Sen ve Eğitim-Sen destek verdi.

'KENTİN SORUNLARIYLA UĞRAŞSIN'

Belediye önünde gerçekleşen destek ziyaretinde ilk olarak Dikili Emek ve Demokrasi Platformu tarafından basın açıklaması okundu. Tüm-Bel-Sen temsilcisi Gülay Demir tarafından okunan basın açıklamasında, “AKP’li Belediye Başkanı Hakan Koştu ve belediye yönetimi DİSK Genel-İş üyesi 3 kadın arkadaşımız Nazlı Deniz’i, Gonca’yı ve Alev’i işten çıkardı. İşlerine haksız yere son verilen arkadaşlarımızı hak ve ekmek mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Yerel yönetimler insanların ekmeği ile değil, kentin sorunları ile uğraşmalı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’yu kınıyoruz. İşi, aşı ve onuru için direnen kadınlara selam olsun” denildi.

Yapılan açıklamaların ardından Bergama Demokrasi Platformu ve Dikili Emek ve Demokrasi Platformu tarafından, belediye önünde hakkını arayan 3 kadın işçiye her gün nöbet desteği verilmesine karar verildi.