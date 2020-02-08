'Kimsenin ekmeğiyle oynamam' dedi, 4 çalışanı işten çıkardı

Çalışanlarına mobbing uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Bergama'nın AKP'li Belediye Başkanı Hakan Koştu, dört kişiyi mesai bitiminde işten çıkardı.

Basında “mobbing” ve “yaşam şekline müdahale” iddiaları ile sıkça gündeme gelen Bergama'nın AKP'li Belediye Başkanı bu kez işten çıkarmalarla gündeme geldi. Bergama Belediyesi'nde DİSK’e üye üçü kadın olmak üzere dört çalışan mesai bitiminde işten çıkarıldı.

Gazeteci Oben Ulu'nun haberine göre, 31 Mart yerel seçimleri sonrası AKP’ye geçen Bergama Belediyesi’nde sular durulmuyor. Belediye çalışanlarına uygulanan mobbing ve nitelikli memurların sürgün edilmesi gibi iddialar ile sıkça gündeme gelen Bergama Belediyesi’nde DİSK’e üye üçü kadın olmak üzere dört çalışan mesai bitiminde işten çıkarıldı.

'EMEK DÜŞMANI İLAN EDİYORUM'

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya ise ilk tepki DİSK Genel Sekreteri Şükret Sevgener’den geldi.

Sevgener; “AKP’li Bergama Belediyesi 2019 Temmuz ayından itibaren AKP’li Belediye Başkanının eli ile sendikal yapıya bir saldırı oldu. Bergama’da çalışan arkadaşlarımız DİSK’ten ayrılarak Hak-İş’e geçirilmek zorunda kaldılar. Çalışan işçi arkadaşlarımız önce emekli edilmeye çalışıldı. Ardından üç kadın bir erkek arkadaşımızın işine son verildi. Kış kıyamet günü, AKP’li belediye dört tane arkadaşımızı aşsız, yemeksiz bırakmıştır. Bunların gerçek yüzünü Temmuz 2019’dan bu yana gördük. Biz bunları ifşa etmeye devam edeceğiz. Başta Hakan Koştu olmak üzere bir Bergamalı olarak bunları emek düşmanı ilan ediyorum. Bu kararı alanları lanetliyorum” şeklinde konuştu.

'BEN KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAM' DEMİŞTİ

Daha önce basında çıkan haberlerle ilgili katıldığı programlarda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını ifade eden Koştu, bir haber sitesinde ise; “Göreve geldiğimiz günden beri yapılan her çalışmayı mobbing olarak yansıtıyorlar. Yapılan her çalışmayı mobbing olarak yansıtmamak gerekir. Ben göreve geldiğim günden bu yana hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Beni Bergama’da herkes tanır” cümlelerini sarf etmişti.