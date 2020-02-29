Erdoğan: Suriye bizim için asla bir macera değildir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki asker kayıplarının ardından ilk kez konuştu. Erdoğan İdlib'deki saldırıda 36 askerin hayatını kaybettiğini açıklarken, 'Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik, Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı tamam demeden oradan ayrılmayız' ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki asker kayıplarının ardından konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera ve sınırlarını genişletme çabası değildir. Türkiye yaklaşık 40 yıl boyunca bölücü terör örgütü kullanılarak ağır siyasi, ekonomik ve insani maliyetlerle enerjisi tüketilen bir ülke olmuştur. Biz ülkemizi bu kısır döngüden kurtarmak için pek çok yol denedik.

Suriye sahasında verdiğimiz mücadelede bölgede etkili güçlerle diyaloğa ehemmiyet verdik. Bize verilen sözler tutulmadı.

İdlib'den 1,5 milyon kişi sınırlarımıza yöneldi. Biz sınırda güvenli bölge için çalışma yürütüyoruz.

Şansölye'ye güvenli bölge için çalışma yapıyoruz destek verin dedik, söyleye söyleye 25 milyon avro vereceğini söyledi.

Merkel'e dedim, parayı gönderecekseniz gönderin. Göndermeyecekseniz biz mültecileri size gönderelim, 100 milyon avro verelim dedim. Onu da istemiyorum dedi. E o zaman parayı direkt bize gönder.

Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız.

Bize diyorlar ki sizin orada ne işiniz var. İşgal altındaki yerleri kurtarmaya çalışıyor diyorlar. Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik, Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı tamam demeden oradan ayrılmayız.

Dün Putin'e dedim, siz aradan çekilin bizi rejimle başbaşa bırakın dedim. Ona da tamam diyemiyorlar. Üs istiyorsanız kurun.

Dün Trump bunların orada ne işi var dedi, dedim Kamışlı'da petrol var, orada var mı diye sordu, var dedim ama Deyrezor kadar değil dedim...

Bugün Suriye'de vermediğimiz savaşı yarın Şırnak'ta, Antep'te, Hatay'da vermek zorunda kalabiliriz. Bugün Suriye'yi üçe bölenlerin bize rahat vereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur.

Suriye'de ne işimiz var diyorlar? Terör örgütlerine, Türkiye düşmanı rejime boyun mu eğelim.

Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. İdlib harekatında 34, 36'ya çıktı şehidimiz bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve noktası.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, 2100 rejim unsuru öldürüldü, 94 tank, 28 roketatar, 17 zırhlı araç, 300'e yakın araç gereç imha edildi. Kimyasal ürünlerin bulunduğu depo patlatıldı.

Suriye'de ne işimiz var diyenlere tamam desek, tüm askerlerimizi çeksek daha güvenli mi olacağız? Herkes bize destek mi olacak?

Suriye'de 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Dün Trump'a ve Putin'e söyledim. Ne Rusya ne ABD sözünü tuttu. PYG-YPG buralarda terör estiriyor.

Bu böyle giderse kapıları açmak zorunda kalacağız demiştik, biz ne yaptık dün, kapıları açtık. Yaklaşık 18 bin kişi geçti. Bugün 25-30 bini bulabilir. Kapıları kapatmayacağız.