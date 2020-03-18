Erdoğan, Eyüp Sabri Tuncer'in sahibini aradı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası satış rekoru kıran Eyüp Sabri Tuncer'in sahibini aradığı öğrenildi.

Eyüp Sabri Tuncer’in sahini Engin Tuncer, virüs salgını sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını açıkladı.

Milliyet'e konuşan Tuncer, “Ben kendisiyle bugüne kadar hiç tanışmamıştım. Fiyatlarımızı yükseltmediğimizi kendisi takip etmiş. Ben durumu anlattım. ‘Biz bu işi aile olarak 100 yıldır yapıyoruz, biz bugünlerin geçeceğini düşünüyoruz, bu yüzden de elimizden geleni yaparak üreteceğiz, fiyat da yükseltmeyeceğiz.’ dedim. Kendisi de memnuniyetle karşıladı. Bunun gerçekten de Milli Güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.