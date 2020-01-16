Erdoğan, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabının tiyatrosunu izleyen Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu'nu isim vermeden hedef aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabının tiyatrosunu izleyen Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu'na isim vermeden tepki gösterdi.

Erdoğan, "Malum partinin önünde aylardır dururlarken ana muhalefetin başı ve heyeti yanında o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatro oyununu izliyorlar. Milletim vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir" dedi.

Erdoğan'ın sözleri sonrası salonda 'yuh' sesleri yükseldi.