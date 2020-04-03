Erdoğan alınan tedbirleri açıkladı: 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı, 31 ile araç giriş çıkış yasağı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gece yarısından itibaren alınan tedbirleri açıkladı. Buna göre 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. 30 büyükşehir ile Zonguldak ili araç giriş çıkışına kapatılıyor. Toplu bulunan yerlerde maske takmak zorunlu hale getiriliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına dair açıklama yaptı.

Erdoğan Türkiye'nin salgına en hazırlıklı olan ülkelerden biri olduğunu savundu ve Türkiye'nin "mukayese edilebilecek ülkelerin tamamından daha iyi bir yerde" olduğunu ileri sürdü.

"Tek yapmamız gerek birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak kurallara uymaktır" diyen Erdoğan "Özellikle milletimizden beklentimiz, her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır" diye konuştu.

'AMACIMIZ SADECE ÇALIŞMAK İÇİN VE TEMEL İHTİYAÇLARI TEMİN İÇİN SOKAĞA ÇIKILMASI'

20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması, 31 ilde araç giriş çıkış yasağı ve maske zorunluluğu gibi tedbirler açıklayan Erdoğan "Amacımız sadece vatandaşlarımızın çalışmak ve temel ihtiyaçları temin etmek için sokağa çıkması, geri kalanların evinde kalmasıdır" dedi.

Bilim Kurulu'nun önerilerinin ardından alınan kararları açıklayan Erdoğan şunları söyledi:

- "Salgınla mücadele konusunda attığımız adımlara bu geceyarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz."

- "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehiriyle, akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışlarına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakliyle lojistik araçların dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri devam edecektir.

- "İlk etapta araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız, gerektiğinde süreyi uzatacağız."

20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

- "Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Bu gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü doğum tarihli olanlar sokağa çıkamayacaktır."

- "Amacımız sadece vatandaşlarımızın çalışmak ve temel ihtiyaçları temin etmek için sokağa çıkması, geri kalanların evinde kalmasıdır."

MARKET VE PAZARLARDA MASKE ZORUNLULUĞU

- "Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalıştığı iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır. Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren il pandemi ve il hıfzıssıha kurulundan alınıp uygulanabilecektir.

- "Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturulacak şekilde asla bir arada bulunulmayacaktır."

İKAZLARA UYMAYANLARA CEZA

- "İkazlara uymayarak aksi davranışlar sergileyenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır. Amacımız eziyet etmek değil, hem kendi sağlığına hem de onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır."

- "Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndüreceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir. Kurallara ne kadar riayet edersek salgını o derece hızlı kontrol altına alır ve tehdidi ortadan kaldırabiliriz. Aksi halde üzüntüyle takip ettiğimiz ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır. Milletime güveniyorum."

IBAN KAMPANYASINA 'TEKALİFİ MİLLİYE' BENZETMESİ

- (Bağış kampanyası) "Kampanyanın üçüncü gününde SMS hariç yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyonluk yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Yardım kampanyamıza katılarak dayanışmayı ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

- "Kurtuluş Savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalifi Milliye diye 10 maddelik emir yayınlamıştır. Burada savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına gönüllülükle iştirak ederek kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu vermekten çekinmemiştir."