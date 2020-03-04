Erdoğan 7 yıl önce böyle demişti: Her yıl belli sayıda şehit vermeyi kabullenen anlayış...

Bugün de 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' açıklamasını yineleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013 yılında sosyal medya hesabından 'Her yıl belli sayıda şehit vermeyi, büyük bedeller ödemeyi sineye çeken, kabullenen bir anlayış, ne insanidir ne de vicdanidir' açıklamasında bulunmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında "Şehitlerimizin şehadetleri mübarek olsun. 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' dedim, diyorum, diyeceğim" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın bugün yinelediği "şehitler tepesi" vurgusu, akıllara 7 yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir açıklamayı getirdi. Erdoğan, 2013 yılında "Her yıl belli sayıda şehit vermeyi, büyük bedeller ödemeyi sineye çeken, kabullenen bir anlayış, ne insanidir ne de vicdanidir" açıklamasında bulunmuştu. Her yıl belli sayıda şehit vermeyi, büyük bedeller ödemeyi sineye çeken, kabullenen bir anlayış, ne insanidir ne de vicdanidir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2013 İLGİLİ HABER Erdoğan: Şehitlerimizin şehadetleri mübarek olsun