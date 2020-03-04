Erdoğan 7 yıl önce böyle demişti: Her yıl belli sayıda şehit vermeyi kabullenen anlayış...

Bugün de 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' açıklamasını yineleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013 yılında sosyal medya hesabından 'Her yıl belli sayıda şehit vermeyi, büyük bedeller ödemeyi sineye çeken, kabullenen bir anlayış, ne insanidir ne de vicdanidir' açıklamasında bulunmuştu.
Çarşamba, 04 Mart 2020 12:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında "Şehitlerimizin şehadetleri mübarek olsun. 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' dedim, diyorum, diyeceğim" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın bugün yinelediği "şehitler tepesi" vurgusu, akıllara 7 yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir açıklamayı getirdi.

Erdoğan, 2013 yılında "Her yıl belli sayıda şehit vermeyi, büyük bedeller ödemeyi sineye çeken, kabullenen bir anlayış, ne insanidir ne de vicdanidir" açıklamasında bulunmuştu.

 

 