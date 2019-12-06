Ensar Vakfı çocukları zehirledi, kimse şikayetçi olmadı

Bahçelievler'de Ensar Vakfı tarafından verilen yemek 38 çocuğu zehirledi. Ancak çocuklar, 'Yemekten zehirlenmeme sebep olan, yemeği yapan kişi ve kurumlardan şikayetçi değilim' dedi.

Bahçelievler’de bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda kalan 38 çocuk, 2 Aralık günü akşam yemeğinde verilen yemekten zehirlendi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Şiddetli karın ağrısı yaşayan çocuklar, ertesi sabah hasta halleriyle derse girdi. Derste rahatsızlıkları artan çocuklar, en yakındaki devlet hastanesine sevk edildiler. Tedavileri tamamlanan çocuklar ardından taburcu oldu. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Dün ise çocukların, avukatlar eşliğinde ifadeleri alındı. Ancak tüm çocuklar, “Yemekten zehirlenmeme sebep olan, yemeği yapan kişi ve kurumlardan şikayetçi değilim” dediler.

Konuya ilişkin açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) okula ait pansiyonun yemek işinin Ensar Vakfı tarafından organize edildiğinin kendilerine bildirildiğini açıkladı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “3 Kasım 2018 tarihinde de aynı yurtta kalan 17 öğrencinin yine verilen yemekten zehirlendiği hatırlandığında, anılan yurtta çocukların sağlıklı beslenme imkânlarının olmadığı, zehirlenen çocukların hastaneye sevkleri geciktirilerek yaşam haklarının tehlikeye atıldığı görülmektedir. Bu olay bir kaza denilerek geçiştirilemez. Bu olayın etkin bir şekilde soruşturulması, sorumluların tespit edilerek cezalandırılmaları ile yurdun eksikliklerinin derhal giderilmesi yönünde önlemler alınması için yetkilileri göreve çağırıyoruz.