Engellenmeden okuyun: Devletin Pasifik Aşkı!

Pasifik İnşaat'a ait Next Level AVM'ye Ziraat Bankası tarafından el konulduğu haberlerini şirket 'el konulmadı, kendi isteğimizle varlık - borç takası yöntemi ile sattık' diyerek yalanladı. Öte yandan Pasifik İnşaat bu devirle 412 milyon lira borçtan kurtulmuş oldu. İşte Pasifik İnşaat'ın 'iş'leri.

Kamu bankalarının AKP dönemine has kaynak tahsisleri tüm çılgınlığıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pasifik İnşaat’a ait Next Level AVM’ye Ziraat Bankası’nca el konulduğu haberinin yarattığı şaşkınlık devam ederken, şimdi de Ziraat GSYO Simit Sarayı hisselerini 500 milyon dolar borcu ile birlikte devralma kararı gündeme bomba gibi düştü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile yakınlığının ve ilişkisinin derecesi konusunda yıllardan beri çok çeşitli iddialar bulunan Pasifik İnşaat YK Başkanı Fatih Erdoğan, “Next Level’a el konulmadığını, AVM'yi kendi istekleriyle Ziraat Bankası'na varlık - borç takası yöntemi ile sattıklarını” söyledi. Şirket bu devirle 412 milyon TL borçtan kurtulmuştu.

EMLAK KONUT: HALKA AÇIK AMA SAĞILMAYA DA AÇIK

Pasifik İnşaat iki yıl önce de arsa sahibi Emlak Konut’a arsa payını ödemek yerine, hala ortada olmayan ofisleri 842 milyon TL nakit karşılığında satma becerisi ile gündeme gelmişti. Halka açık bir şirket olan Emlak Konut, ihale sözleşmesi ile kendisine belli takvimlerde 1.3 milyar TL arsa payı ödemesi yapmayı taahhüt etmiş Pasifik İnşaat ve ortağına inşaata başlamamanın hesabını sormamış, bunun yerine, ortada olmayan (ne zaman teslim alınacağı bugün de bilinmeyen) ve resimlerinden beğendiği ofisleri satın alarak, müteahhite 842 milyon TL nakit ödemişti. Bedelin gelecek arsa paylarından mahsup edilmesi fikri akla dahi gelmemiş, Emlak Konut, uzun sürede ve satış riskini de alarak tahsil edeceği tutarın %65’i bir meblağı önceden ödemişti.

Pasifik İnşaat’a bu kadar cömert davranan Emlak Konut’un gayrimenkul sektöründeki çok parlak yıllardan olan 2016 yılı kârından 2017’de ortaklarına temettü dağıtamadığını belirtelim. Dönemin Genel Müdürü Murat Kurum’un Başkanlık kabinesine girdiğini ve halen Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğunu da ekleyelim.

GÖKÇEK’SİZ DÜĞÜN OLUR MU?

Fatih Erdoğan 1978 Rize Güneysu doğumlu ve Tayyip Erdoğan’ın hemşerisi. Eşi Asuman Erdoğan halen AKP Ankara Milletvekili. MKYK üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ailenin Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden hemen sonra 1995 yılında kurulan Orpaş Gıda ise bu belediyenin gıda alım ihalelerinde oldukça başarılı olan bir şirket. 2011 yılına kadar Gökçek’ten aldığı ihalelerin toplamının 200 milyon TL’ye ulaştığına dair haberler basına yansıdı.

Pasifik İnşaat’ın ilk önemli projesi Next Level. TOKİ aracılığıyla satılan araziyi %31 arsa payı ile alan Pasifik İnşaat projeyi tamamladı ve açılışı Tayyip Erdoğan büyük bir törenle yaptı. Projenin finansmanı tabii ki kamu bankalarından (Ziraat Bankası ve Halk Bankası).

Proje satışı süresince, AŞTİ manzaralı kral dairelerinin 3.3 milyon TL gibi İstanbul Boğazındaki dairelerden daha pahalı fiyatlara alıcı bulduğu, özellikle iş dünyasının bu dairelere büyük ilgi gösterdiği haberleri bansına yansımıştı. Sonradan anlaşıldı ki, devletten ihale, maden ruhsatı, enerji ruhsatı gibi ruhsat izinlerini almak isteyenler bu projeden kat satın almaya zorlanıyorlardı.

Kamu bankalarının Next Level’daki alacakları, teminat yapıları ve kredilerin tahsilat performansı sır gibi saklanıyor. Aynı şekilde, TOKİ’ye hasılat payı ödemelerini tam ve süresinde yapıp yapmadığı da merak konusu.

Şirket geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada özetle; satış için projeye müşterilerin devlet eliyle yönlendirildiğine ve TOKİ'ye ödenmesi gereken bedellerin ödenmediğine dair iddiaları yalanlamış, Halkbank kredilerinin tamamen, Ziraat Bankası kredilerinin de çok büyük bir bölümünün kapatıldığını, kalan kısmın da vadesine uygun şekilde geri ödenmeye devam edildiğini ifade etmiştir.

HORTUMLAMANIN 50 YOLU

İddialar karşısında açıklamanın yetersizliği ortada. Finansal sonuçlarının çok başarılı olduğu hiç saklanılmayan bir projede, banka kredisinin ana para tutarında bir kısmının 8-9 sene sonra ancak alışveriş merkezi takası ile kapatılmış olması kamu bankalarına yapılan ödemelerin düzenliliği ve kredi sözleşmelerine uygunluğu konusunda yeterli ipucunu veriyor.

Kazdağlarındaki çevre katliamının görünen sorumlusu Kanadalı Alamos Gold şirketinde Fatih Erdoğan’ın ve/veya Pasifik İnşaat’ın ortaklığının bulunduğu haberi gündeme getirildi. Bu haberi yalanlayan Şirket hakkındaki son iddialar ise, yeni girdiği lojistik sektöründe, TCDD tarafından Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında sadece Pasifik Eurasia’nın taşıma yapabileceği, diğer firmaların çekilmesinin gerektiğinin söylenmesi, hatta sözleşmelerin iptal edilmeye başlanması.

Ne diyelim, devletin bu Pasifik aşkına şapka çıkarılır.