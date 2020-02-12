Emre Belözoğlu'na 'FETÖ' soruşturmasında takipsizlik kararı

'FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturması kapsamında hakkında ihbarda bulunulan Emre Belözoğlu hakkında ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Savcılık kararında '2013 öncesinde dini sohbetlere katılmak, para vermek örgüt üyeliği için yeterli delil değil' denildi.

"FETÖ"nün futbol yapılanması soruşturması kapsamında hakkında ihbar yapılan Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na ikinci kez takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, Belözoğlu ile ilgili daha önce verilen takipsizlik kararı hatırlatılarak, "Silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğine dair yeterli delil olmaması" nedeniyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Kararda, "Sohbete katılmak, para vermek örgüt üyeliği için yeterli delil değil" denildi.

Sözcü’den Can Özçelik’in haberine göre, Polis imdat hattını arayan İ.E., isimli kişi Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu’nun "FETÖ" üyesi olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine Emre Belözoğlu hakkında soruşturma başlattı. İddiaları destekler delil bulunamadığı için takipsizlik kararı verdi.

Savcılığın verdiği takipsizlik kararında, Emre Belözoğlu ile ilgili daha önce de "FETÖ terör örgütü üyeliği" suçlamasından soruşturma başlatıldığı hatırlatılarak, bu soruşturma kapsamında da Belözoğlu’nun "FETÖ" ile irtibatına ilişkin bilgi havuzundan sorgulama yapıldığı ifade edildi.

'KAYDI BULUNAMADI'

Sorgulama sonucunda, Belözoğlu’nun "örgütün gizli mesajlaşma programı olan Bylock’u kullananlar listesi"nde yer almadığı belirtilerek, “Örgüte müzahir herhangi bir vakıf, dernek ve sendika üyeliklerinin bulunmadığı, örgütün tepe yönetimi ile herhangi bir irtibatının bulunmadığı, örgütle bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde yer almadığı, örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarda, firmalarda herhangi bir SGK kaydının bulunmadığı tespit edilmiş” olduğu anlatıldı.

''ŞAKİRTLİK' KONUMUNDA FAALİYETE DAİR DELİL ELDE EDİLMEDİ'

Savcılık kararında, “Yürütülen soruşturma sonucu 2013 yılı öncesinde olmak üzere dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin şüphelinin konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispata yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelinin örgütsel tabirle ‘Şakirtlik’ denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediğine dair delil elde edilemediği kanaatine varıldığı” belirtildi.

Savcılığın “Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında”, Emre Belözoğlu’nun "silahlı terör örgütüne üye olma suçu"nu işlediğine dair iddialarla ilgili olarak yeterli delil olmaması ve daha önce soruşturma yürütülüp karara bağlanmış olduğu belirtildi.