Elektriğe zam geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik zammını görüşmek için yarın toplanıyor.
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ),1 Ekim'e yönelik "toptan elektrik satış fiyatı" konusunda farklı senaryoları içeren bir çalışma yaparak karar mercilerine sunduğu belirtilirken, toplantıdan yüzde 10-15 oranında zam çıkması bekleniyor.
Kurul yapacağı toplantı ile 1 Ekim'den geçerli olmak üzere, gerek toptan, gerek tüketici ya da aboneler yönünden yeni elektrik fiyatlarını karara bağlayacak.