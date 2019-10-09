Diyanet de savaşa girdi: Camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla yarın sabah namazında bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekatı"ndan dolayı yarın tüm camilerde "Fetih Suresi" okunacağını duyurdu.

Erbaş paylaşımında "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz." dedi.