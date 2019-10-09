Diyanet de savaşa girdi: Camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekatı"ndan dolayı yarın tüm camilerde "Fetih Suresi" okunacağını duyurdu.
Erbaş paylaşımında "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz." dedi.
Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan #BarışPınarıHarekatı’nda kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum. pic.twitter.com/z3J4wNLOr7
— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 9, 2019