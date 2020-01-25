Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Elazığ ve Malatya'daki deprem nedeniyle alınan kararı açıkladı.

"İki ildeki vergi mükelleflerinin, depremin gerçekleştiği 24 Ocak'tan itibaren 3 ay Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğunun" belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Mücbir sebep süresince verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, depremden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizin ödeme süresi ile motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır."