Davutoğlu, Demirtaş'la yaptığı telefon görüşmesini 5 yıl sonra açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6-8 Ekim olayları sırasında Selahattin Demirtaş'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesini ilk kez anlattı.

AKP'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, aylardır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, 6-8 Ekim olayları patlak verdiğinde Demirtaş ile arasındaki telefon konuşmasını 5 yıl sonra ilk kez anlattı.

"Sayın Demirtaş’a telefonda bu konuda insanları tahrik eden konuşmalardan kaçının dedim" diyen Davutoğlu, Demirtaş'ın da kendisinden operasyonların durdurulmasını istediğini belirtti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TUTUKLU YARGILANMASI

Karar gazetesine konuşan Davutoğlu, Demirtaş'ın tavrını pek çok kez eleştirdiğini ancak, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasına ne kendisinin ne de partisinin onay vereceğini söyledi. Demirtaş hakkında nihai hükümlerin verilmediğini belirten Davutoğlu, AİHM'in de serbest bırakılma çağrısını hatırlattı.

Davutoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'HDP'Yİ, DEMİRTAŞ'I HEP ELEŞTİRDİM'

"Siyasi meseleye geldiğimizde, siyasi rakiplerimle siyasal alanda mücadele etmeyi hep tercih etmişimdir. Demirtaş’la ilgili çok şey söyleriz, siyasi olarak eleştiririz. Ki ben de geçmişte çok eleştirdim. 6-8 Ekim olayları hakkında da eleştirdim. 7 Haziran sonrasında PKK 'çatışmasızlık dönemi bitti' dediği zaman, PKK silahlı direnişe çağrı yaptığında buna karşı HDP'nin tutum almamasını eleştirdim."

DEMİRTAŞ İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİ

"Demirtaş’ı Başbakanlık’ta kabul ettim diye eleştirildim. Legal bir partiyi Başbakanlık’ta kabul ederim, dedim. Bu kadar da açık şekilde iyi niyetimi gösterdim. Bunu konuştuktan ve çözüm süreci yasalaştıktan sonra 6 Ekim'de Suriye’deki olaylar bahane edilerek Türkiye’nin şehirleri kana, ateşe boğuldu, insanlar hayatını kaybetti. O telefon görüşmesi o zaman yapıldı. Sayın Demirtaş’a telefonda bu konuda insanları tahrik eden konuşmalardan kaçının dedim."

'DEMİRTAŞ' OPERASYONLARI DURDURUN' DEDİ'

"Efendim şimdi operasyonu durdurun. Öyle bir talep olur mu? Orada Batman alevler içerinde, kameralardan ben görüyorum. Ve kurban bayramında yapılıyor bu. Şimdi onların bu eylemleri yapma hakkı var, şehirleri kana ateşe boğma hakkı var, devletin kamu düzenini korumak için tedbir almak için hakkı yok öyle mi? Bu gelişmelerden sonra bütün güvenlik birimleri ve çözüm sürecini yürüten arkadaşlarla oturduk dedim ki 2015 Martına kadar çözüm sürecine sahip çıkacağız. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız ama mart ayında silahları bırakmaları şartıyla. Artık bu silahsızlanma yani ta 2013’te verilen bir sözdü eğer çözüm süreci başarıya ulaşmaz ve bu terör eylemlerine benzer 6-8 Ekim olaylarına benzer olaylar yaşanır ve vatanımızın bir köşesinde şehirler ateşe kana bulanırsa bir daha böyle bir kamu düzeni zaafı görmek istemiyorum. Gerekeni yapacaksınız ve hazır olacaksınız. Bu talimatı verdim."