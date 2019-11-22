Çocuklar kütüphanesiz büyüyor: 47 ilde bağımsız çocuk kütüphanesi yok

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Aydın İleri, 47 ilde de Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneler organizasyonuna bağlı bağımsız çocuk kütüphanesi bulunmadığını açıkladı. TÜİK ve MEB’in verilerine göre ise eğitim alan öğrencilerin %60’ı eğitimde kütüphane hizmeti alamıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün kütüphaneler organizasyonunda çocuklara hizmet veren 50, gençlere ve çocuklara hizmet veren 4, bebeklere ve çocuklara hizmet veren 1, toplamda 55 tane çocuk temalı bağımsız bir yapıda çocuklara özel hizmet sunan kütüphane bulunduğu, 55 kütüphanenin 8'inin “Geçici Kapalı” olduğu, açık olan 47 kütüphanenin ise toplam 35 ilde hizmet verdiği ortaya çıktı.

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Aydın İleri, "Türkiye’de Çocuk Kütüphanelerinin Durumu" üzerine hazırladığı raporda, 47 ilde Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneler organizasyonuna bağlı bağımsız çocuk kütüphanesi bulunmadığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre açık olduğu beyan edilen kütüphanelerin illere göre dağılımı rapora göre şöyle:

Açık olan çocuk kütüphanelerinin illere göre sayısı:

Adana 3, Ağrı 1, Aksaray 1, Ankara 1, Aydın, Balıkesir 2, Bursa 1, Çorum 2, Diyarbakır 1, Elazığ 1, Erzincan 1, Erzurum 1, Eskişehir 1, Giresun 1, Hatay, Isparta 1, İstanbul 4, İzmir 2,

Kahramanmaraş 1, Karaman 1, Kars 1, Kilis 1, Kocaeli 1, Konya 1, Kütahya 1, Manisa 2, Mersin 1, Muğla 1, Muş 1, Samsun, Siirt, Sivas 3, Tokat 1, Trabzon 1, Uşak 1

Geçici Kapalı olan kütüphanelerin illere göre dağılımı:

Ankara1, Burdur 1, Edirne 1, İstanbul 1, Kayseri 1, Uşak 1, Mersin 1, Manisa 1.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KÜTÜPHANE YOK

TÜİK 2018 yılı verilerine göre, toplam ülke nüfusu 82 milyon 3 bin 882 iken, çocuk nüfusu 22 milyon 920 bin 422. Birleşmiş Milletler tanımına göre, 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusunun toplam nüfusumuza oranı %28. Çocuk nüfusunun en çok yaşadığı büyükşehirlerdeki çocuk kütüphaneleri rakamları da rapora göre alarm verecek düzeyde.

İstanbul'daki çocuk nüfusu 3.960.458 ve çocukların İstanbul il nüfusuna oranına göre çocuk nüfus oranı %26,75. En çok çocuğun yaşadığı il olan İstanbul'da çocuk kütüphane sayısı 4.

Ankara çocuk nüfusu 1.372.093 ve çocukların Ankara il nüfusuna oranı %25,66. Ankara'da çocuk kütüphane sayısı 1.

İzmir çocuk nüfusu 968.155 ve çocukların İzmir il nüfusuna oranı %22,92. İzmir'de ise çocuk kütüphane sayısı 2.

ÇOCUKLARA EĞİTİMDE DE KÜTÜPHANE HİZMETİ VERİLMİYOR

Rapora göre, okullarda kütüphane fiziksel mekânları yetersiz, kitap ve kitap dışı koleksiyon niteliksiz durumda. Aydın İleri, raporun son kısmında çocuk kütüphanelerinin yanı sıra benzer hizmeti okullarda alması gereken çocukların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda kütüphane hizmeti olmadığı konusuna da yer veriyor. Okul öncesinde liseye kadar olan dönemde eğitimde yaşamında kütüphane hizmetinden yoksun olarak öğrenim gören “kütüphanesiz” bir nesil büyüdüğünü söyleyen İleri, Milli Eğitim'e bağlı okullarda gerçek kütüphane oranınınise %5 olduğunu belirtiyor.

TÜİK ve MEB’in verilerine göre de, eğitim alan öğrencilerin %60’ı eğitimde kütüphane hizmeti alamıyor.