Çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü: 33 kişi hayatını kaybetti!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün bir minibüs ve iş makinesinin üzerine düşen çığ altında kalan 5 kişi hayatını kaybederken, bugün çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sırasında bir çığ daha düştü. Arama ekibi çığ altında kalırken, 33 kişi daha hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Van AFAD İl Müdürü çığdan yaralı olarak kurtarıldı.

Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunan 2 yolcuyu arama çalışmaları sürerken, arama işlemini yapan ekibin üzerine de çığ düştü.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı" açıklamasında bulundu.

33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇIĞ ALTINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR

AFAD'dan yapılan son açıklamada 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 53 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çığ altında kalıp yaralı kurtarılan Van AFAD müdürü Osman Uçar yaptığı açıklamada "200 kişi çalışıyorduk. Allah'tan kısa süre önce alanı boşaltmıştık, vatandaşları çıkarmıştık ince arama için" dedi.

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinin çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi ve ilk çalışmalar sonrası kurtarma ekibinden 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Vali Bilmez ise ölü sayısının 23'e çıktığını duyurdu. Hayatını kaybeden itfaiye eri sayısının 3'e çıktığını dile getirdi.

Öte yandan arama-kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlar da düşünüldüğünde çığ altında kalan kişi sayısına ilişkin net bir bilgi verilemiyor.

Bölge için üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI YARALI KURTULDU

Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Orhan ambulansla hastaneye sevk edildi.

DÜN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, İKİ KİŞİ BULUNAMAMIŞTI

Dün düşen çığ sonrası 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: AFAD İL BAŞKANI ÇIĞ ALTINDA

Bölgede meydana gelen ikinci çığ faciasına ilişkin İçişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı;

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün meydana gelen çiğ düşmesi sonucu, 15 vatandaşımız çığdan etkilenmiş, çığdan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri 13 vatadaşımızı (8 sağ,5 ölü) çığ altından çıkarmış, kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verilmiştir. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayın ardından bölgeye hemen Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir.

Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü yerine bölgeye sevk edilen ve Ntv canlı yayınına bağlanan Muş AFAD İl Müdürü "Valinin talimatıyla toplam 8 kişi araçlarımızla yola çıktık. Çevre illerden arama kurtarma ekipleri de bölgeye intikal etti. Çığ altında olanların kim olduğuna ilişkin net bilgi alamadık, henüz seyir halindeyiz" dedi.

Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.