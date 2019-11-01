Ceren Damar'ın katilinin avukatından Meral Akşener'e 'arabuluculuk' teklifi

Öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın ailesi, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederken, katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, Akşener'e arabuluculuk teklif etti.

Öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın ailesi İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Akşener görüşmeye ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaparken, bu açıklamaya katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'tan yanıt geldi.

Akşener'e çağrı yapan Bıçak, "Hukuk öğrencisi ile asistan arasında yaşanan üzücü hadise,iki aile arasında kan davasına dönüştürülmek istenmektedir.Sanık annesi şu an dağlarda terörist peşinde.Sizi Damar ve Hikmet aileleri arasında #ARABULUCULUK yapmaya, iki aileyi barıştırma inisiyatifi almaya davet ediyorum" dedi.