Ceren Damar Şenel'i öldüren sanık, kız arkadaşını tehditten yargılanmış

Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in Kuzey Kıbrıs'ta okurken kendisinden ayrılan kız arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı.

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in Kuzey Kıbrıs'ta okurken kendisinden ayrılan kız arkadaşının fotoğraflarını ailesine gönderip, genç kıza ait sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla 'tehdit' suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

G.T. adlı kadının şikayet dilekçesinde, "Hayatım dayanılmaz ve çekilmez hale gelmiş ve psikolojik sorunlar yaşamaktayım" ifadeleri dikkat çekti.

G.T.'nin avukatlarının talebi üzerine soruşturma ve kovuşturma aşamasında tehditlerin sürdüğü gerekçesiyle '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında sanık hakkında koruma tedbiri kararı verildi. Mahkeme, koruma kararına rağmen tehditlerin sürdüğü yönünde yapılan başvuru üzerine Hikmet için 5 günlük zorlama hapis cezası verdi. Ancak bu ceza itiraz üzerine kaldırıldı. Gölbaşı 2'inci Asliye Mahkemesi’ndeki yargılamanın sürdüğü öğrenildi.