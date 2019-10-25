Cemaat'ten havuz yazarlığına terfi etti: TSK'yi eğiten isimden 'Haçlı seferleri' çıkışı...

2008’den 2014’e kadar Fethullah Gülen cemaatinin yayın organı Bugün gazetesinde köşe yazarlığı yapan Erhan Afyoncu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’ni eğitecek kurum olan Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörlüğüne getirilmişti. Bu görevle birlikte Cemaat yazarlığından havuz yazarlığına da geçen Afyoncu, Sabah gazetesinde bugün yayımlanan yazı dizisinin ilk bölümünde, 'Büyük hesaplaşma haçlı seferleriyle başladı' dedi, 'Türkiye'nin haçlı seferine karşı ayakta olduğunu' yazdı.

2008'den 2014'e kadar Gülen cemaatinin yayın organı Bugün gazetesinde köşe yazarlığı yapan, bir dönem Zaman gazetesi için de yazılar kaleme alan Erhan Afyoncu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası AKP tarafından TSK'nin eğitim kurumu olarak kurulan Milli Savunma Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yönetecek kadroları yetiştiren üniversitenin başına geçen Erhan Afyoncu, bu yeni göreviyle birlikte Cemaat yazarlığından havuz yazarlığına da transfer olmuş oldu.

Bugün Sabah gazetesinde Suriye harekatı dolayısıyla bir yazı dizisine başlayan Afyoncu, Türkiye'ye yönelik tepkileri yaşananları Haçlı seferine benzetti.

"Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Avrupa en son Barış Pınarı Harekâtı’nda teröristlere kol kanat gerdi. Aynı Avrupa, bundan 924 yıl önce Papa öncülüğünde Haçlı ordusuyla Türkler’in karşısına çıktı. Ancak bugün olduğu gibi Türkler’i her seferinde dimdik karşısında gördü" diyen Afyoncu, diziye ilişkin tanıtım yazısında şöyle dedi:

Barış Pınarı Harekâtı Batı'nın Türkler'e karşı asırlardan beri süregelen önyargılarının hâlâ devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Avrupa'ya ayak basıp, asimile olmayan tek topluluk Türk milletidir. Avrupalılar Türk korkusuyla ilk olarak 1600 yıl önce Avrupa Hunları'nın hâlâ unutamadıkları hükümdarı Atilla vasıtasıyla tanıştılar. Daha sonra Selçuklular'ın Anadolu'yu fethedip, Bizans'ı sıkıştırmaları üzerine Papa'nın kışkırtmasıyla 1095'ten itibaren üzerimize Haçlı Seferleri başladı. Avrupa asırlarca Türkler'i Avrupa ve Anadolu'dan atmak için uğraştı. Avrupalılar'la asırlarca mücadele ettik. Batılılar'ın tam işlerini bitirdik dedikleri her seferinde Türk milleti şehadet şerbetini içerek dimdik karşılarına tekrar dikildi. Bu topraklar Hititler'i, Lidyalılar'ı ve Romalılar'ı tarihin tozlu sayfalarına karıştırdı. Ancak büyük Türk milleti Anadolu'da 1000 yıldır her felaketi büyük fedakârlıklarla savuşturup, insanlığın umudu olmaya devam ediyor. Yazı dizimizde bu büyük mücadeleyi okuyacaksınız.

Afyoncu, dizinin yarınki bölümünün başlıklarını da şu şekilde duyurdu: