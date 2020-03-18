Camide toplu namaz kavgası çıktı, Diyanet soL'a konuştu: Ne yapalım, boğazına mı sarılalım?

Sakarya'da camide namaz kılmaya gelenler arasında kalabalık nedeniyle kavga çıktı. Hoca 'Bakın camiyi kapatırlar, namazını kılan çıksın' dedi. Konuyla ilgili soL'un görüştüğü Diyanet yetkilisi ise 'Uyarı yaparız ama insanların boğazından tutup 'yapmayın, etmeyin' diyemeyiz. Bunu fetva gibi düşünün. Kişiye fetva verilir, uyar ya da uymaz' diye konuştu.

Sakarya'da Diyanet'in koronavirüs nedeniyle yaptığı açıklamaya rağmen camide topluca namaz kılınmasının ardından camide tartışma çıktı.

Medyabar sitesinden Alaattin Onur'un haberine göre, Akyazi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan namazda çıkan tartışmanın ardından namazı kıldıran cami hocası, "Bizi de zor duruma düşürürsünüz, bu sefer camileri kapatırlar" dedi.

Videoda namaz kıldıran hocanın "Şu an yapılan çok yanlış. Kimisi kıldı kimisi kılmadı. Devlet bir karar aldı kılınmayacak diye, başkan da almış. Lütfen camide cemaat olarak namaz kılmayalım. Herkes bireysel olarak namazını kılsın, çıksın lütfen. Arkadaşlar lütfen. Bizi de zor duruma düşürürsünüz, bu sefer camileri kapatırlar. Bakın camiyi kapatırlar" sözleri duyulurken, hocaya pek çok kişi bağırıp çağırarak tepki gösterdi.





'İNSANLARIN BOĞAZINDAN TUTAMAYIZ'

Uyarılara rağmen camide toplu halde namaz kılınmasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri'nden yetkiliyle görüşen soL, konuyla ilgili Diyanet'in değerlendirmesini sordu.

Yetkili kişi, "Uyarı yaparız ama insanların boğazından tutup 'yapmayın, etmeyin' diyemeyiz. Bunu fetva gibi düşünün. Kişiye fetva verilir, uyar ya da uymaz. Bir şey diyemezsiniz. Keşke denileni yapsak, vatandaş olarak. Başkanlık açıklama yaptı, adam 'Çıkacağım, kıdıracağım' diyor malesef" diye konuştu.

"Salgınının yayılmasına bu durumun etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorumuza ise yetkili "Diyanet bununla ilgili üzerine düşeni yaptı. Bundan sonraki vatandaşların bireysel, devletin aldığı kararlarla ilgili" dedi.

Yetkili şöyle devam etti:

"Şöyle düşünün Sağlık Bakanlığı, askeri güçler, devlet totalde bir karar aldı, adam uymuyor örneğin. 'Elinizi yıkayın' diyor, Sağlık Bakanı, adam 'Ben yıkamayacağım' diyor. Burada bakanlıklar veya bizim başkanlığımız mevcut şeyi söylemekle mükellef tabii. Ama bizim 'Yapmayın, etmeyin' deme şansımız yok vatandaşa. Bir daha duyuru yapılır ama bu biraz kültürle alakalı. Biz jandarma değiliz yani. Diyanet'in camileri kapatmak gibi bir düşüncesi yok. İmamların da müdahale etme şansı yok. Camiler şu an açık."