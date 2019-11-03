Büyükada'daki tarihi köşk restore edilecek

Adalar Kaymakamlığı olarak da kullanılan 150 yıllık Hacopulos Köşkü restore edilecek. İhale şartnamesine göre tarihi köşkün restorasyonunun 18 Kasım 2021'e kadar tamamlanması gerekiyor.

Büyükada’nın en büyük köşklerinden biri olan ve en son Adalar Kaymakamlığı olarak kullanılan Hacopulos Köşkü, 17 Eylül’de restorasyon için ihaleye verildi. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından "Büyükada Kaymakamlık Binasının Restorasyon Projesi Uygulama İşi" ismiyle açılan ihale sonuçlandı.

Sözleşmesi 28 Ekim’de imzalanan ihalenin şartnamesine göre, ihaleyi 13 milyon 953 bin TL'ye üstlenen Rena İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi'nin, restorasyon çalışmalarını 18 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

1890’lardan Birinci Dünya Savaşı sonlarına kadar Imperial Hotel olarak bilinen köşk, uzun yıllar eski Adalar Belediye Başkanı Con Hacopulos’un konağıydı. Hacopulos'un ardından Hazineye intikal eden ve bir süre otel olarak kullanılan yapı, Cumhuriyet'in ilanından sonra 1927’de Hükümet Konağı’na dönüştürüldü.