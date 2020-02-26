Bugün 66 yaşına giren Erdoğan bu röportajını hatırlıyor mu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 66 yaşına girdi, yıllar önce Refah Partisi'nden ayrıldıktan sonra verdiği röportaj yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 66 yaşına girdi.

Erdoğan'ın doğum gününde, yıllar önce Refah Partisi'nden ayrıldıktan sonra, cezaevine girmeden hemen önce o dönemin Star gazetesine verdiği röportaj yeniden gündeme geldi.

Erdoğan röportajında, "Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkumiyetin ardından yeniden bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide, 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak... En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir" demişti.

Erdoğan bugün 66 yaşına girdi...