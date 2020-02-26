Erdoğan yıllardır o görüntüleri açıklayamadı: Yine aynı masal...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 7 yıl önce Gezi Direnişi sırasında Bezmialem Valide Sultan Cami'nde içki içildiğini ve görüntülerin ellerinde olduğunu açıklamıştı. Bugün 'camide içki içtiler' ifadesini yeniden kullanan Erdoğan, tam 7 yıldır elinde olduğunu söylediği görüntüleri paylaşamadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran Direnişi sırasında bir camide içki içildiği iddiasını tekrarladı.

2013 yılının Haziran ayında konuya ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Ayakkabılarla Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne gireceksiniz, orada içeceksiniz. Bu ülkenin dini mabetlerine karşı bu saygısızlığı yapacaksınız. Ne adına? Çevre adına. Caminin müezzinini tehdit edeceksiniz, ondan sonra farklı şekilde konuşturacaksınız; 'Böyle bir şey olmadı'... Ne olmadı, bütün görüntüler elimizde. Cuma günü arkadaşlarımıza bunları görüntüyle vereceğiz. Bunların hepsini milletim görecek. Milletimize bunların hepsini sunacağız" demişti.

Ancak Erdoğan aradan geçen yıllara rağmen bu görüntüleri açıklayamadı ve bugün yeniden "Bezmialem Valide Sultan Camii'ni 3 gün işgal ettiler. İçeriden bira kutuları çıktı. Kimsenin umurunda değil. İlla silah mı olması lazım? Bunlar bir şekilde girecekler ve ondan sonra da elini kolunu sallayarak devam edecekler? Şimdi kim bunların arkasında olanlar? Daha neler var bunların arkasında" iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın elimizde dediği ve 7 yıl önce bir cuma günü açıklayacağını iddia ettiği görüntüler hala yayınlanmadı...