'Birkaç ili kapsayacak bölgesel karantina' iddiası

Yeni koronavirüs kapsamında alınan önlemlere uyulmadığı belirtilen illerin valilerine uyarı yapılığı öne sürülürken, karantinanın bölgesel olarak birkaç ili içine alacak şekilde uygulanabileceği iddia edildi.

Yeni koronavirüs kapsamında alınan yetersiz önlemler tartışma konusu olmaya devam ederken, hayati olmayan sektörlerde işçiler salgın riski altında çalıştırılıyor.

Alınan yetersiz önlemlerin dahi hayata geçirilmesinde sıkıntı yaşandığı belirtilirken, bazı yerlerde bölgesel karantina uygulanacağı belirtiliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, kurallara uyulmadığını belirttiği illerin valilerine ayrıca uyarı yazısı gönderdi.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu illeri ile denize kıyısı olan illerde karantina kurallarına istenen düzeyde uyulmadığı öne sürüldü.

Habere göre, bölgesel karantinaların birkaç ili içine alabilecek şekilde düşünüldüğü, birbiriyle bağlantısı olan illerin birlikte karantina kapsamına alınabileceği ifade ediliyor. Bunun dışında gerekli olması durumunda ilçe, mahalle, köy bazlı karantinalar da gündeme gelebilecek.