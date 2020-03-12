Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden kent konferansları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart ayı konferansları kapsamında Eskişehir ve Van'da toplantılar gerçekleştirdi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), Eskişehir'de dün akşam düzenlediği "Koronavirüs nedir ? Ne yapmalı?" başlıklı konferansı Adımlar kitap kafede gerçekleştirdi.

Etkinliğe BAA’yı tanıtan bir açılış konuşması ile başlandı. Ardından Biyolog Özlem Uyanık, verilerle koronavirüsün biyolojik temellerinden bahsetti. Uyanık virüsü tespit için gerekli testlerin yetersiz olduğunu, Türk ırkına virüsün tesir etmediğinin ise safsatadan ibaret olduğunu söyledi. Aşı karşıtlığının da bilimsellikten uzak olduğu vurgulandı.

Diğer konuşmacı Dr. Mete Özkurt ise içinde bulunduğumuz felaketin, bir sistem felaketi olduğunu söyledi. Özkurt durumun Küba’daki önlemlerin insan hayatını önceleyen bir şekilde alınmasıyla kolaylıkla aşılabileceğini söyledi. Amerika’daki vakaların düşük olmasının bir sebebinin de test yapılamamasının sonucu olduğunu söyleyen Özkurt, sağlık sistemi gereğiyle 900 dolar ödeyip testi yaptıranların sonuçlarının negatif çıktığının altını çizdi. Geriye kalan yurttaşlar arasında durumun ne olduğunun belirsiz olduğunu vurgulayan Özkurt, aşının bulunmasının zaman aldığını bu yüzden araştırmalara vakit kaybetmeden başlanması gerektiğini oysa ilaç şirketlerinin keyfine kaldığı İçin bu sürecin geç başladığını söyledi. Çözümün ise hem önlem hem de aşı geliştirme konusunda planlama ile mümkün olduğunu söyledi.

Virüsten korunmak için yapılması gerekenleri bireysel ve toplumsal önlemler şeklinde sınıflandıran konuşmacılar, yetersiz de olsa bireysel olarak yapabileceklerimiz ile ilgili bilgilendirme yaptı.

'BİLİM TARİHİNİN NERESİNDEYİZ?'

Bilim ve Aydınlanma Akademisi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün birlikte düzenlediği "Bilim Tarihinin Neresindeyiz?" başlıklı konferans ise bugün Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Nihat Bayşu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Erhan Nalçacı'nın sunduğu konferans, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle takip edildi. "Bilim tarihinde icatlar mı yoksa içinde yaşanılan toplumsal ilişkiler mi belirleyicidir?" sorusunun tartışıldığı konferans, katılımcıların sorularının ardından tamamlandı.