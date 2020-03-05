BAA kent konferansları Mart ayında devam ediyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin aylık konferansları bu ay İstanbul, Van, Diyarbakır, Dersim ve Ankara’da devam edecek.

15 Ekim 2017’de kuruluşunu ilan eden Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), her ay farklı şehirlerde düzenlediği aylık konferanslarına devam ediyor.

Mart ayında İstanbul, Van, Diyarbakır, Dersim ve Ankara’da gerçekleşecek konferanslar şu şekilde:

1- Modern Fizikteki Postmodern Kirlilik | Hasan Karabıyık

7 Mart 2020, 19:00 | İstanbul | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu, Bahariye cad. Ali Suavi Sok. No:7 Kadıköy/İstanbul

BAA’nın İstanbul’da düzenleyeceği Mart ayı aylık konferansına konuşmacı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Karabıyık katılacak. Konferansta, diyalektik materyalist yaklaşım ile “Kuantum Fiziği ile Özel ve Genel Görelilik Kuramlarının kötüye kullanımının önüne nasıl geçilebilir?” sorusu üzerine konuşulacak.

2- Bilim Tarihinin Neresindeyiz? | Erhan Nalçacı

12 Mart 2020, 14:00 | Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Prof. Dr. Nihat Bayşu Konferans Salonu

3- Bilim Tarihinin Neresindeyiz? | Erhan Nalçacı

13 Mart 2020, 18:30 | Diyarbakır | Diyarbakır Edebiyat Evi-WejegehAmed | Diclekent Mahallesi, Diclekent Villaları, 251. Sokak No:44

BAA’nın Van’da bir gün önce düzenlediği “Bilim Tarihinin Neresindeyiz?” 13 Mart günü Diyarbakır’da Prof. Dr. Erhan Nalçacı tarafından tekrar sunulacak.

4- İnsanın Evrimsel Tarihi | Ezgi Altınışık & Mehmet Somel

14 Mart 2020, 15:00 | Dersim | Dersim Belediyesi Konferans Salonu

BAA’nın Dersim’de düzenleyeceği Mart ayı konferansına Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Ezgi Altınışık ve ODTÜ'den Doç. Dr. Mehmet Somel konuşmacı olarak katılacak. Konferansta insanın evrimsel tarihi incelenecek.

5- Matematiksel Sonsuzluklar | Yıldıray Ozan

19 Mart 2020, 18:30 | Ankara | Konferans salonu daha sonra ilan edilecek.

BAA’nın Ankara’da düzenleyeceği Mart ayı, aylık konferansına konuşmacı olarak ODTÜ Matematik Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldıray Ozan katılacak. Konferansta ilk önce Georg Cantor'un küme teorisi kısaca tanıtılacak. Bu arada sayılabilir ve sayılamaz çokluklarla ilgili temel kavramlardan ve bazı sonuçlardan örnekler ortaya konacak. Daha sonra (Bertrand) Russell Paradoksu'na ve yol açtığı problemlere kısaca değinilecek. Bunun ardından, Cantor'a yaşamının sonuna kadar acı çektiren ve sonrasında Kurt Gödel'in ('Incompleteness') Eksiklik Teoremi olarak anılan çalışmalar üzerine konuşulacak. Konuşmanın ikinci bölümünde ise geometrideki sonsuzluk kavramlarından bahsedilecek. Bu arada Öklit Geometrisi, Küresel, Projektif ve Hiperbolik geometri kavramları tanıtılacak. Son olarak ise Gauss-Bonnet Teoremi'ni izah edilecektir.