'Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı için rapor sundu, hükümet kabul etmedi' iddiası

İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun salgını önlemek için sokağa çıkma yasağı istediğini, ancak hükümetin bunu kabul etmediğini söyledi.

Türkkan'ın Meclis tutanaklarına yansıyan ilgili iddiası şöyle:

Ben günlerdir söylüyorum, “Tedbirler daha da artırılmalı, daha radikal tedbirler alınmalı, sokağa çıkmaya sınırlama getirilmeli” diye ısrarla söylemeye devam ediyorum.

Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugüne kadarki şeffaflığını ve çabasını değerli görüyoruz. Fakat Hükûmet eğer sokağa çıkmayı kısıtlamayı ilan etmezse, daha fazla gecikirse vakaların sayısı ardı arkası kesilmeden artacak ve ne yazık ki Sayın Bakanın her gün açıkladığı bu rakamlar da, üzülerek söylüyorum, bizim bu görüşümüzü doğruluyor.

Fark ettiğim bir şey var, siyasiler Bilim Kurulunu çok dinlemiyor. Bana ulaşan bilgilere göre, Bilim Kurulu sokağa çıkmayı kısıtlamayı başta olmak üzere daha radikal tedbirler istediği yönünde Hükûmete raporlar sunuyor ancak Hükûmet bunu uygun görmüyor. Neden uygun görülmediğini hâlâ anlayabilmiş değiliz. Virüsün yayıldığı birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken ve ülkemizde de durum daha da kötüye giderken Bilim Kurulu raporuna rağmen Hükûmet neyi bekliyor, merak ediyoruz.

Diğer yandan, canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımızı da canıgönülden tebrik ediyorum. Böylesi bir zamanda önemli bir yükü omuzladılar ve omuzlamaya da devam ediyorlar.