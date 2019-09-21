Berlin'de 'Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayış konferansı'

Berlin'de HDP, CHP ve Saadet Partisi'nden bazı vekillerin de katılımıyla 'Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayışı' başlıklı bir konferans düzenlendi. Can Dündar, Ahmet İnsel, Hatip Dicle, Ergun Babahan, Mustafa Altıoklar, Hayko Bağdat, Barbaros Şansal ve Ahmet Nesin konferansın çağırıcıları arasındaki tanınmış isimler.

Berlin’de 54 ismin çağrısıyla 'Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayış' başlıklı bir konferans düzenleniyor.

ANF'de yer alan habere göre, Berlin'de HDP, CHP ve Saadet Partisi'nden bazı vekillerin de katılımıyla yapılan konferansın çağrıcıları arasında Barış Akademisyeni olarak bilinen bazı isimler. Can Dündar, Ahmet İnsel, Hatip Dicle, Ergun Babahan, Mustafa Altıoklar, Hayko Bağdat, Barbaros Şansal ve Ahmet Nesin gibi ünlüler ve bazı siyasal gruplarla derneklerin temsilcileri yer alıyor. Konferansın sekretaryasını Hayko Bağdat yapıyor.

Konferans bugün KCKD-E Eş Başkanı Yüksel Koç ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Çankaya’nın konuşmalarıyla başladı.

Konuşmasını Kürtçe yapan Koç, konferansın hazırlık sürecine ilişkin bilgiler verdi. Hazırlık sürecinde 69 kuruluş ve 234 isimle görüştüklerini belirten Koç, Türkiye’de yaşanan sorunlara çözüm bulunması için çaba göstereceklerini söyledi.

'17 YILDAN SONRA NİHAYET BÖYLE GENİŞ BİR BULUŞMA'

Konferansta daha sonra "Barış İçin Akademisyenler"den Engin Sustam’ın moderatörlüğünde “Bir araya Geliş ve Toplumsal Sözleşme Perspektifi” isimli bir oturum gerçekleşti.

Can Dündar, Latife Akyüz, Prof. Dr. Ahmet İnsel, Hatip Dicle, Prof. Eser Karakaş, Berivan Aslan, Ergun Babahan, Gökay Akbulut ve Turgut Öker’in söz aldığı bu oturumda ilk sözü alan Dündar, “17 yıldan sonra nihayet böyle geniş bir buluşmada bir araya geliyoruz” diye konuştu. “Türkiye’de iktidarın icraatlarını anlatarak zamanınızı çalmak istemiyorum” ifadesini kullanan Dündar, sızlanma ve yakınma yerine bu konferansın bir hedefinin olması gerektiğini söyledi.

Konferansın ilk gününde yapılan konuşmalarda dikkat çekici nokta, katılımcıların ağırlıklı bir bölümünün Erdoğan devrinin bittiğini ya da bitmekte olduğunu ama gündemde olan yeni bir inşa süreci için çalışılması gerektiğini ifade etmeleri oldu. Yine katılımcıların önemli bir bölümü, geniş bir cephenin asgari müştereklerde bir araya gelmesini savunurken, mecliste grubu olan üç partiden milletvekilleri konferans katılımcıları arasında yer alıyor. Öte yandan, bu partilerin milletvekilleri partileri adına bir "temsil" iddiası taşımıyorlar.

TELEVİZYON VE WEB SİTESİ TALEBİ

ANF'nin aktarımına göre, Türkiye’de bitmiş bir dönemi yargılama yerine yeni bir dönemin inşası için çalışmaları gerektiğini savunan Dündar, bir yol haritasının oluşturulması gerektiğini dile getirdi. En geniş ortak bir paydada buluşulması gerektiğini savunan Dündar, bir web sitesi ile televizyon istasyonu kurulmasını önerdi.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Prof. Dr. Ahmet İnsel ise "Türkiye’nin yeniden inşa sürecinde güven ortamının önemli olduğunu" söyledi. Şiddetin karşı şiddeti de ortaya çıkardığını savunan Prof. İnsel “Karşılıklı güven olursa, birlikte yaşam gerçekleşir. Korku, intikam ve şiddet sarmalından kurtulmamız elzemdir” diye konuştu.

Daha sonra söz alan eski Avusturya Parlamentosu üyesi Berivan Aslan, “Erdoğan Avrupa’da entegrasyonu ortadan kaldırdı” dedi.

Hatip Dicle ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde yaşananları anlatarak “AKP-MHP iktidarıyla İttihat Terakki zihniyetini güncellenmiştir, son iki yılda faşizmin kurumsallaşma süreci başlamıştır” diye konuştu. Erdoğan'ın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini anlatan Dicle “Tüm bu yıllar 1933’te Hitler’in doğuşunu hatırlatmaktadır” ifadesini kullandı.

‘HUKUK DEVLETİ EŞİTTİR KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜ’

Aynı oturumda söz alan Prof. Eser Karakaş ise Kürt sorunun çözülmesi için Türk anayasasının birçok maddesinin değişmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de hukuk devletinin kurulmasının Kürt sorununun da çözümü anlamına geldiğini öne süren Prof. Karakaş anayasada değişecek maddelerden esinlenerek “74 26 61 27 D” adıyla hazırladığı bir sunumu katılımcılara aktardı.

'KÜRT SORUNUNU ÇÖZEMEZSE ÇÖKECEKTİR'

Ergün Babahan ise şöyle konuştu: “Eğer Türkiye Kürt Sorununu çözmezse çökecektir. Türkiye’de muhalifler Suriye savaşına, Suriye’nin işgaline karşı net bir şekilde karşı çıkmalı. Çünkü Türkiye Suriye’deki halklarla barış içinde yaşamayı kabul etmezse kendi içinde de barışı sağlamayacaktır. İktidar Kürtleri düşman ilan ederek yolsuzluklarını, yıkımlarını ve faşizmini örttü, toplumu Kürt düşmanlığı üzerinden tepkisiz bıraktı.”

İlke defa Türkiye’nin geniş kesimini kucaklayan böyle bir toplantının gerçekleştiğini savunan eski HDP milletvekili Turgut Öker ise “Bu toplantı sadece çağrıcılarla sınırlı kalmamalı, tabana yayılmalı ve daha fazla kesimi kapsamalıdır. Daha önce CHP varsa biz yokuz, Kürtler varsa biz yokuz, Aleviler varsa biz yokuz gibi tavırlardan kaçınılmalı” görüşünü dile getirdi.

Konferansta öğleden sonra ise “Türkiye nereye gidiyor?” başlıklı oturumda CHP Milletvekili Ali Şeker, HDP Milletvekili Prof Dr. Mithat Sancar ve Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam söz alacak.

ÇAĞRICILARI KİMLER?

ANF'de yer alan habere göre, söz konusu konferansın çağrıcıları şöyle:

"1. Dr. MUSTAFA ALTIOKLAR (Yönetmen, Yazar )

2. PROF. NEŞE ÖZGEN (Akademisyen- USE)

3. CELAL BASLANGIÇ (Gazeteci)

4. BARBAROS ŞANSAL (Yazar, Terzi)

5. LATİFE AKYÜZ (Bilim İnsanı -Sosyolog-FRANKFURT)

6. HATİP DİCLE (Siyasetçi)

7. DOC. NAZAN ÜSTÜNDAĞ (Barış Akademisyeni)

8. RAGIP DURAN (Gazeteci)

9. ASLI TELLİ (Barış Akademisyeni)

10. RAGIP ZARAKOLU (Gazeteci)

11. HAYKO BAĞDAT (Gazeteci, Yazar)

12. FERHAT TUNÇ (Sanatçı)

13. DOC. Dr. ENGİN SUSTAM (Barış Akademisyeni)

14. PINAR SENOGUZ (Barış Akademisyeni)

15. Doc. Dr. SELİM ESKİİZMİRLİLER (Barış Akademisyeni)

16. AHMET NESİN (Gazeteci)

17. MUSTAFA SARISÜLÜK (Gezi Ailesi)

18. ERK ACARER (Gazeteci)

19. İSMAİL ÖZEN OTTO (Sporcu)

20. NAZMİ KIRIK (Sinemacı)

21. ÖNDER ÇAKAR (Sinemacı)

22. RUŞEN BUDAK (Sendikacı)

23. MUZAFFER KAYA (Barış Akademisyeni)

24. UTKU SAYAN (Barış Akademisyeni)

25. GÖKAY AKBULUT (Federal Almanya Milletvekili)

26.SERDAR BENLI (Danimarka Sosyalist Halk partisi Genel Başkan Yardımcısı)

27. HAKAN TAŞ (Berlin Eyalet Parlamenteri)

28. BERİVAN ASLAN (Avusturya Yeşiller Partisi adına Siyasetçi ve Hukukçu)

29. MEMET KILIÇ (Avukat ve Federal Almanya Parlamentosu Yeşiller Eski Milletvekili)

30. İBRAHİM DOĞUS)Londra-Lambeth Belediye Başkanı)

31. KEMAL HÜR (Gazeteci)

32. SAFTER CINAR (Sendikacı)

33. NURSEL AYDOĞAN (HDP Önceki Dönem Milletvekili)

34. MEHMET ALİ CANKAYA (AABK- Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu 2. Başkanı)

35. MUTI SUMAKOGLU (AAAF- Avrupa Arap Alevi Federasyonu)

36. AZMİ BERBEROGLU (Avrupa Demokratik Çerkes Platformu

37. SAYAD TEKIN, ERMENİLER (NOR-ZARTONK Sözcüsü)

38. LATİFE FEGAN (İsveç Kadın Barış Hareketi Sözcüsü)

39. FATOŞ GÖKSUNGUR (Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi Eşbaşkanı)

40. YÜKSEL KOÇ (Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi Eşbaşkanı)

41. A. MAHİR OFCAN (ALTERNATIF/Avrupa Karadenizliler İnisiyatifi)

42. AZİZ GERGIN (ESU- Avrupa Süryaniler Birliği)

43. TUNCAY YILMAZ (SYKP Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Kurucu Es Başkanı)

44. BESİME KONCA TJK-E (Avrupa Kadın Hareketi)

45. AVRUPA HALKEVCİLER

46. İRFAN KESKİN (Türkiye Yeşil Sol Parti Temsilcisi)

47. METİN AYÇİÇEK (ASM (Avrupa Sürgünler Meclisi)

48. MEMİLİ GÜNGÖR (Dersimi Yeniden İnşa Kongresi)

49. KEMAL KIRAN (FİDEF -Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu)

51. SÜLEYMAN SEVER (Kurdische Gemeinde Stutgart e.V)

52. AZİZ TUNÇ, (Yazar ve MARDEF-Maraş Demokratik Dernekler Federasyonu Eşbaşkanı)

53. KULTİST (Kültür İnisiyatifi İstanbul Sanatçılar Derneği)

54. SERHAT ÇETİNKAYA (KKP-Kürdistan Komünist Partisi Temsilcisi)."