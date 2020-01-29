Bekçilere kimlik sorma ve gösterilere müdahale yetkisi veren düzenleme komisyondan geçti

​Bekçilere kimlik sorabilme ve gösterilere müdahale yetkisi veren kanun teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Geçtiğimiz günlerde AKP tarafından TBMM’ye sunulan ve bekçilerin "vatandaşlara kimlik sorabilmesi ve adli görevler alabilmesini" içeren kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle "suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak", "suç mahallindeki kanıtları muhafaza altına almak", "delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek" artık bekçilerin görevleri arasında olacak.

GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLERE MÜDAHALE

Çarşı ve mahalle bekçileri görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, "şüpheli durum veya kişileri" bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek, "kamu düzenini bozacak mahiyetteki" gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar "önleyici tedbirleri" alacak.

FAİLLERİN KİMLİKLERİNİ TESPİT ETMEK

Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları, "bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek" amacıyla durdurabilecek.

Bekçilerin yetkilerini genişleten söz konusu kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor.

