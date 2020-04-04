Batman Cezaevi’nde isyan: Koğuşlarda yangın çıktı

Batman M Tipi Cezaevi’nde infaz yasasından ayrı tutulan tutukların isyan ettiği belirtiliyor. Konuya ilişkin Başsavcılık'tan açıklama geldi.

Batman M Tipi Cezaevi’nde infaz yasasından ayrı tutulan tutukların isyan çıkardığı belirtiliyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, tutuklular "isyan" sloganları atarak koğuşları ateşe verirken, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi cezaevine geldi.

Özel Harekat ve çok sayıda zıhlı araç cezaevi çevresini güvenlik çemberi ile kuşattı. Cezaevi önünde bulunanlar kitle ise Batman Valisi’nin apar topar cezaevine geldiğini kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiyenin sevk edildiği görülüyor.

Tutukluların yangın çıkardığı belirtilerek, paylaşılan görüntülerde cezaevinde isyan sesleri ve dumanlar yükseldiği de görülüyor.

BAŞSAVCILIK: ADLİ TUTUKLULAR KISMINDA YANGIN ÇIKTI

Konuya ilişkin İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi yaptığı yazılı açıklama ile cezaevi önünde çok sayıda kişinin toplandığını ve resmi açıklamanın derhal yapılması gerektiğini vurguladı. Batman Barosu ise yaptığı duyuru ile konunun takipçisi olduklarını ve adli mahkumların olduğu kısımlarda yangının çıktığını belirtti. Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre ise adli tutuklular bulunduğu kısımlarda yangının çıktığını belirttiği öğrenildi.

HDP'DEN AÇIKLAMA

Cezaevindeki isyana ilişkin HDP'den yapılan açıklamada, “Partimiz, Batman Cezaevinde yaşanan gelişmeleri öncelikle İHD ve Batman Barosu’yla görüşerek yakından takip etmektedir. Milletvekillerimiz Feleknas Uca, Necdet İpekyüz ve Sıddık Taş olay yerindedir ve gelişmelere müdahil olmaktadır. Merkezi düzeyde de olayın gidişatına ilişkin gerekli girişimler hassasiyetle sürdürülmekte, herhangi bir olumsuz gelişmeye mahal vermemek için ilgili uyarılar tarafımızca yapılmaktadır.

Bu vesileyle ilgili kurum ve kişileri derhal kamuoyunu bilgilendirmeye, kaygıları giderecek bir tutum sergilemeye çağırıyoruz. Konuyu aynı hassasiyetle takip etmeye devam ederken, halkımızın da göstereceği hassasiyet ve duyarlılığın önemine işaret etmek istiyoruz” ifadesine yer verildi.