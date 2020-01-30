Bakan 'para' derdinde: Virüs algısını yönetemezsek ekonomi olumsuz etkilenir

Yurt dışında ‘koronavirüs alarmı’ diye bir algı oluşursa turizme kalıcı zarar verebileceğini söyleyen - Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 'Eğer biz bu algıyı doğru yönetemezsek, başta turizm sektörü olmak üzere ekonomi olumsuz etkilenir' dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve 18 ülkeye daha yayılan yeni koronavirüsüne ilişkin tedavi çalışmaları sürerken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

“Mevsim gereği gribal enfeksiyonların yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Turizm de bir algı operasyonu. Algıyı ne kadar iyi yönetirseniz, o kadar başarılı sonuçlar alırsınız. Sağlık Bakanlığı ile bire bir çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı da çok hassas ve etkin bir şekilde takip ediyor. Koronavirüs alarmı çok sık güdeme geliyor" diyen Bakan Ersoy, "Biz bu algıyı eğer doğru yönetemezsek, turizm sektörü başta olmak üzere Türk ekonomisi olumsuz etkilenir. Bizde en ufak bir zafiyet yok. Bakanlığımız çok etkili ve hassas bir şekilde süreci yönetiyor" ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ersoy, “Koronavirüs alarmı diye vurgulayıp yurtdışında yanlış bir algı yaratırsak turizme kalıcı zarar veririz. Gribal enfeksiyonun yoğun olduğu dönemde şüphelerle karşılaşacağız, bunları doğru yönetmemiz lazım” dedi.