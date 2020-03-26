Bakan Koca: İstanbul’u tutamıyoruz, ille de devletin yasak getirmesi mi gerekir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutlak izolasyonun şart olduğunu söylerken, 'Anadolu’da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul’u tutamıyoruz. İstanbul’u görüyorsunuz. En sert tedbir yasakla olabilir. Ama ille de devletin böyle bir yasak getirmesi mi gerekir?' ifadesini kullandı. Bakan Koca, her gün işe gitmek zorunda olan emekçilere ilişkin dünkü basın toplantısında sorulan bir soruya yanıt verememişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Sokağa çıkma yasağı tartışmalarına ilişkin de konuşan Bakan Koca, "Herkesin evinde izole olması gerekiyor. Bunun sağlanması lazım. Bunun ciddiye alınması gerekir. En sert tedbir yasakla olabilir. Ama ille de devletin böyle bir yasak getirmesi mi gerekir? Hepimiz bu izolasyonu sağlayabiliriz. Bunun sağlanması için çağrılarımız devam edecek. Daha sert ve keskin çağrılar yapacağız. İki-üç hafta evimize kapanarak bu dönemi geçirebiliriz" dedi.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Bakan Koca, "Eve kapanmak şart... Hatta odalara kapanmak lazım. Evdeki bireylerin birbiriyle teması kesmesi gerekiyor. İlişkinin minimize edilmesi şart. Kullanılan malzemenin paylaşılmaması gerekiyor, üç-beş adımlık mesafede kalmaları gerekiyor. Yaşlıların daha fazla etkilendiğini biliyoruz ama gençler ve orta yaşlılarda etkisi yok anlamına gelmez bu. Gençler taşıyıcı olabiliyor. Şu dönemde mutlak izolasyonu sağlamamız gerekiyor. İki-üç haftalık süreçte mutlak izolasyon şart. Anadolu’da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul’u tutamıyoruz. İstanbul’u görüyorsunuz" ifadesini kullandı.