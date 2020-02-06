Bahçesaray yolu: Oy verin, tünel yapacağız dediler ama...

Van'da 38 kişinin öldüğü, 75 kişinin yaralandığı ve hâla karlar altında kalan yurttaşların olduğu çığ felaketi yıllardır 'verin oyu, tünel de yapacağım, yol da yapacağım' diyenlerin almadığı önlemlerin ardından gerçekleşti. Özkan Öztaş, 'Van Bahçesaray Yolu'nu yazdı.

soL - Özkan Öztaş