Bahçesaray yolu: Oy verin, tünel yapacağız dediler ama...

Giden gelen bilir. Memleketin en zor en çetin yoludur Van Bahçesaray yolu.
Tarihten bugüne düşen çığ, yağan kar ve kapanan yollar ile bilinir.
AKP ise "verin oyları size yeni yollar, kar tünelleri, çığ için yol sığınakları yapacağız" dedi.
Yaşanan son felâket başka bir şey söylüyor.
Zaman içinde tamamlanması gereken kar tünelleri tamamlanmadı ve yollarda insanlar bin yıl öncesinde olduğu gibi doğanın insafına bırakıldı.
Buraya ayrılan paralar nereye gitti?
Elazığ depreminde sorulan soru ile aynı noktadayız.
Patron düzeni emekçiye ölümü reva görüyor.
Muharrem bebeği hatırladınız mı?
Yine Van'da yollar kapalı olduğu için hastaneye sırtında taşıyan babası yolda soğuktan ölen oğlunu çuvalın içine koyup getirmişti.
İsyan etmek için daha kötüsüne ihtiyacımız yok.
Bu düzen değişmedikçe zenginlerin sefası yoksulların ölümü haber olacak.