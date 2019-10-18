Ataşehir Belediyesi'nde direnen sendikalı: Tuvaleti kullanmama bile izin yok

Ataşehir Belediyesi'nde gerekçe gösterilmeden işten atılan DİSK üyesi işçilerden Melike Şahin, belediyeden içeri alınmadığını söyledi. Şahin, belediyenin personelle bağlantı kurmasından korktuğu için böyle bir karar aldığını belirtti.

Ataşehir Belediyesi'nde çalışan ve gerekçe gösterilmeden işten atılan DİSK üyesi işçilerden Melike Şahin, kendisinin belediyeye girişinin yasaklandığını söyledi.

soL'a konuşan Şahin, belediye yönetiminin kendisini işçilerden izole etme etmeye çalıştığını belirtti. Tuvalete girmesi için bile binaya sokulmadığını söyleyen Şahin, "İşçinin direnişe güvenini kırma amaçlı diye böyle davrandıklarını düşünüyorum. Çünkü işçi arkadaşlarım gördüklerinde sarılıyor üzülüyor. Onlar da benim haklı olduğumu biliyorlar ve bana güveniyorlar" diye konuştu.

Ataşehir Belediyesi'nde çalışan DİSK'e bağlı işçiler Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temsilcisi Melike Şahin ve Güvenlik-Sen Temsilcisi Alişan İpşiroğlu, Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şubesi ile belediye önünde bir basın açıklaması düzenlemiş, işe iadelerinin gerçekleşmesini istediklerini, aksi halde oturma eylemlerinin süreceği söylemişti.