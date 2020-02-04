Aslı Bekiroğlu: Bu büyük bir suç, bir tecavüz

Aslı Bekiroğlu, sosyal medya üzerinden kendisine ait olduğu ileri sürülen fotoğrafların paylaşılması sonrası 'Bu büyük bir suç, bir tecavüz. Ve adalet de benden yana' açıklamasında bulunarak hakkında yapılan tüm paylaşımlara ilişkin yasal süreç başlattığını duyurdu.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, kendisine ait olduğu fotoğrafların hacklenerek sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bekiroğlu, konuya ilişkin açıklamasında, "'Hepimize nasıl dava açılacak' diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç, bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım" dedi.

Oyuncu Bekiroğlu, yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkında nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" ifadesini kullandı.