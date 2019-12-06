ALİKEV: 631 bin 847 TL toplandı, 210 öğrenciye burs verilecek

Ali İsmail Korkmaz Vakfı, anne Emel Korkmaz ve 205 gönüllüsüyle birlikte 11 Kasım’daki 40. İstanbul Maratonu’nda eğitime katkı için koşmuştu. 631 bin 847 TL’lik bağışın toplandığı kampanya sayesinde 210 öğrenciye burs verilecek.
soL- Haber Merkezi
Cuma, 06 Aralık 2019 15:22

Haziran Direnişi'nde katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın adını taşıyan vakıf için İstanbul Maratonu'nda koşan Emel Korkmaz ve 205 gönüllü eğitime katkı sağlamak amacıyla toplanan 631 bin 847 lira bağış ile 210 öğrenciye burs verecek.

Eskişehir’de, Gezi Parkı direnişi sırasında 2 Haziran 2013’te sivil giyimli kişiler ve sivil polisler tarafından sopalarla saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını yitirmişti. Ailesi, Ali İsmail’in adını kurdukları vakıfta yaşatmaya karar vermişti.