ALİKEV: 631 bin 847 TL toplandı, 210 öğrenciye burs verilecek

Ali İsmail Korkmaz Vakfı, anne Emel Korkmaz ve 205 gönüllüsüyle birlikte 11 Kasım’daki 40. İstanbul Maratonu’nda eğitime katkı için koşmuştu. 631 bin 847 TL’lik bağışın toplandığı kampanya sayesinde 210 öğrenciye burs verilecek.

soL- Haber Merkezi