ALİKEV: 631 bin 847 TL toplandı, 210 öğrenciye burs verilecek

Haziran Direnişi'nde katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın adını taşıyan vakıf için İstanbul Maratonu'nda koşan Emel Korkmaz ve 205 gönüllü eğitime katkı sağlamak amacıyla toplanan 631 bin 847 lira bağış ile 210 öğrenciye burs verecek.
Eskişehir’de, Gezi Parkı direnişi sırasında 2 Haziran 2013’te sivil giyimli kişiler ve sivil polisler tarafından sopalarla saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını yitirmişti. Ailesi, Ali İsmail’in adını kurdukları vakıfta yaşatmaya karar vermişti.