Ali Babacan yeni partinin ne zaman kurulacağını açıkladı

AKP'den istifa eden ve yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, partisinin kuruluşunun ocak ayında yapılacağını belirtirken, 'Çalışmalar beklediğimizden uzun sürdü, 2020’ye sarkacak ama bu haftalarla ifade edilecek bir sarkma değil' dedi.

AKP’den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni partinin ocak ayında kurulacağını açıkladı.

Babacan, "Çalışmalar beklediğimizden uzun sürdü, 2020’ye sarkacak ama bu haftalarla ifade edilecek bir sarkma değil. Partinin adını milletimiz koyacak" dedi.

"Ana akım parti olacağız. Kadro partisi olacağız. Türkiye’nin bir başka tek adam partisine ihtiyacı yok. Yüzde birlik bir kesimin bile haklarını koruyacağız. Türkiye’nin ihtiyacı katılımcı ve çoğulcu demokrasi" diyen Babacan, Erdoğan'ın Halkbank dolandırıcılığı iddiasına ilişkin ise, "Cumhurbaşkanımız beni çok iyi tanır. Kızgınlıkla söylenmiş belli… Aksi halde beni 6 ay önce birlikte çalışmaya neden davet etsin. Bana ileride daha ağır şeyler de söylenebilir, biz her şeyi göze aldık. Kararımız tam. Bizi kimse bu yoldan çeviremez. Her şeyin hesabını vermeye hazırız. İftiralar olabilir çamur atanlar olabilir. Çamur atanların da eli pislenir o çamurdan da kolay kolay kurtulamazlar" diye konuştu.

Babacan'ın T24'ten Şirin Payzın'a yaptığı açıklamalar şöyle:

Başkanlık sistemi: İçte de dışta da barış getirmedi, bu sistem Türkiye için çalışmıyor, çözüm üretmiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz.

Kanal İstanbul: Bir kutuplaştırma projesi. Gündemi değiştirmeye ihtiyaç var. Çünkü gündemde işsizlik var. Katılımcı demokrasi ile bu proje tartışılmalı. Montrö çok önemli, faydasını çok gördük. Bizim kanal projesine değil sanayi ve teknolojiye yatırıma ihtiyacımız var.

Demirtaş ve Kavala: Tutuksuz yargılanmalılar. Demirtaş’ın temsil ettiği siyasi çizginin önü ne kadar açık olursa, siyaset içinde olursa Türkiye için o kadar faydalıdır. Kavala herkesin tanıdığı bir isim, ne yaptığı belli. Ben şahsen tutuksuz yargılamadan yanayım.