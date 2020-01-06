Aksaray'dan sonra MİTsaray! MİT’in yeni binası açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın Ankara'da inşa edilen yeni binası 'KALE' bugün açılıyor. MİT Kalesi mimari olarak Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bir benzeri. Yenilenen Valilik ve Kaymakamlık binalarında da 'Saray modeli' mimarisi temel alınıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın (MİT), Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca semtinde 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen yeni binası "KALE" bugün hizmete açılıyor. Etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış binanın açılışını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. GÖKÇEK'TEN 'PENTAGON' KIYASLAMASI Öte yandan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek binayı Pentagon'la kıyaslayarak, "Pentagon mu görkemli, MİT mi? Bence tartışmasız MİT. Şimdi sıra teknolojide. İnşallah 2o senen içinde onda da Pentagon'u geçeriz" diye yazdı. BİNA OLARAK..

PENTAGON MU GÖRKEMLİ,⤵️

MİT Mİ GÖRKEMLİ?⤵️ BENCE TARTIŞMASIZ MİT.. ŞİMDİ SIRA TEKNOLOJİDE.

İNŞAALLAH 20 SENE İÇİNDE ONDA DA PENTAGONU GEÇERİZ... pic.twitter.com/LDnO2RNP9v — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) January 5, 2020 İLGİLİ HABER Arnavutluk’taki MİT operasyonu sonrası tutuklama