'AKP'liyseniz ve Bakanlıktan dostlarınız varsa' koronavirüs testi yaptırabilirsiniz

Yeni koronavirüs salgını sonrası hastanelerdeki büyük yoğunluk nedeniyle birçok hasta test yaptıramazken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen "gazetecilerden" Abdülkadir Özkan, bakanlıktan dostlarının devreye girmesiyle test kitinin temin edildiğini duyurdu.
Dün Mamak'ta bir diş merkezinde çalışan işçide virüs tespit edilmiş, hastanede çalışan emekçilere test yaptırılmayarak evlerine gönderilmişti.
Futbolcuların ve patronların "dostları" sayesinde hızlıca test yaptırması dikkat çekerken, Özkan'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle: