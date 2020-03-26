'AKP'liyseniz ve Bakanlıktan dostlarınız varsa' koronavirüs testi yaptırabilirsiniz

Koronavirüs şüphesi bulunan birçok kişiye test yapılmazken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Özkan, 'Sağlık Bakanlığındaki dostların devreye girmesiyle' kit temin ettiğini ve test yaptırdığını açıkladı.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 26 Mart 2020 18:12

Yeni koronavirüs salgını sonrası hastanelerdeki büyük yoğunluk nedeniyle birçok hasta test yaptıramazken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen "gazetecilerden" Abdülkadir Özkan, bakanlıktan dostlarının devreye girmesiyle test kitinin temin edildiğini duyurdu.

Dün Mamak'ta bir diş merkezinde çalışan işçide virüs tespit edilmiş, hastanede çalışan emekçilere test yaptırılmayarak evlerine gönderilmişti.

Futbolcuların ve patronların "dostları" sayesinde hızlıca test yaptırması dikkat çekerken, Özkan'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle: