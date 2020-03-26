'AKP'liyseniz ve Bakanlıktan dostlarınız varsa' koronavirüs testi yaptırabilirsiniz

Koronavirüs şüphesi bulunan birçok kişiye test yapılmazken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Özkan, 'Sağlık Bakanlığındaki dostların devreye girmesiyle' kit temin ettiğini ve test yaptırdığını açıkladı.

soL - Haber Merkezi