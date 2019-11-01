AKP'li sendikadan 'emekli olan kişi yerine çocukları işe alınsın' teklifi...

Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen, TBMM’de emekli olan personelin yerine çocuklarının işe alınmasını istedi.

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Ülkede milyonlarca emekçi işsizken, Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen, TBMM’de emekli olan personelin yerine çocuklarının işe alınmasını talep etti.

DAHA ÖNCE DE UYGULANDI

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, TBMM’de çalışanlar içerisinde en fazla üyeye sahip olan Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen, TBMM yönetimiyle kamu idari kurul toplantısını yaptı. Emekli olan personelin yerine çocuklarının işe alınması konusunda gerekçe olarak ise bunun daha önce de uygulandığı anlatıldı.

Uygulamanın başlatılması halinde personelin beklentilerine yanıt verilmiş olacağı dile getirildi. Büro Memur-Sen Ankara 15 No’lu (TBMM) Şube Başkanı Özgür Yaydemir, uygulamanın daha önce İsmet Sezgin, Mustafa Kalemli, Köksal Toptan ve Cemil Çiçek’in başkanlıklarında uygulandığını söyledi. Yaydemir, “Çocukların işe alınması yanlış düşünülebilir. KPSS’de başarılı olan personel çocukları tercih edilebilir. Sonuçta çalışanların böyle bir talebi var” dedi.