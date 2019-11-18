AKP lüks araç için cami sattı: Yandaşa 36 milyon lira

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi BASKİ’nin 36 milyon TL’lik araç alımı ihalesini yandaşlara verdiğini söylerken, Belediyenin Zağnospaşa Camisi avlusunun satılması işlemini de gündeme getirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, son günlerde şehrin sembollerinden olan Zağnospaşa Camii avlusunun satılmasıyla ülke gündemine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ilişkin açıklamada bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi BASKİ’nin yaptığı ihaleyle 36 milyon TL’lik araç alımını gündeme getiren Aytekin “lüks makam araçlarında sefa sürmek için camiler başta olmak üzere şehrin sembollerini satıyorlar” dedi.

Aytekin’in açıklaması şöyle:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 5 yıl önce Büyükşehir statüsü kazanması sonrasında geçen kısa sürede Türkiye’nin en borçlu belediyeleri listesine girmişti. Daha evvel; nohut-pilav ihalesi, özel kalem ve kültür birimi harcamaları, araç kiralamaları ile gündeme getirdiğimiz bu israfta son nokta yine bir araç kiralama oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Sürücüsüz Araç Kiralama İhalesi, 36 milyon TL ile bir yandaş şirkete, Tureks’e verildi. 29 binek araç, 35 adet 4X4 araç, 37 adet kamyonet, 67 adet 4X4 Pick IP-Up, 31 kamyonet ve 2 minibüsten oluşan araç kiralama işi, iddialara göre AKP’li milletvekili Vahit Kiler’in ortağı olduğu, Kiler Holding’in bir şirketi olan Tureks firmasına verildi. AKP her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi zenginini yaratmayı başarıyor. Tüm bu araç kiralamaları için, 36 ay için 36 milyon TL ödeyecek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, daha evvel de aynı firmaya 19 milyon TL’lik ihale vermişti.

Dursunbey Belediyesi ile başlayan cami satışlarını gündeme getirdikten sonra, beklerdik ki belediye bu satış işleminden vazgeçsin, ancak bu karar ilgili belediyenin komisyonuna sevk edildi. Şimdi ise daha büyük bir rezaletle, şehrin sembol değerleri olan Zağnospaşa Camii avlusu, saat kulesi avlusu gibi yerler Büyükşehir Belediyesince satışa çıkarılmaya çalışıldı. Gerekçe olarak belediyenin borcu var, bu işlem bir satış değil borca karşı devir denilse de ilgili yapılan işlem Belediyenin vergi borcuna karşılık satış işlemleridir. Haliyle konu ülke gündemine taşındı. Borçları ödemek için cami dahil olmak üzere her türlü sembol yapıyı satmaktan imtina etmeyen AKP’li Büyükşehir Belediyesi, şimdi 36 Milyon TL’ye araç kiralama ihalesi yapıyor. Ve bu ihaleyi de hiç gündemden düşmeyen Tureks şirketine veriyor. Tureks konusu eskiden beri gündemde olan bir konu. Birçok ilde araç kiralama işlerini üstlenen Tureks şirketinin AKP’nin mevcut milletvekili Vahit Kiler’in holdinginin bir alt kuruluşu olduğu iddiaları ise ayyuka çıkmış durumda. İhalenin teknik şartnamesine baktığımızda, Sayıştay’ın diğer kurum denetimlerinde sıkça atıf yaptığı bir ihlal var ki o da lüks araç kiralanmaması. Bahse konu olayda lüks araçların da yer aldığı gözükmekte. Yaz aylarında bile şehrin merkezinde altyapı sorunları yaşanırken, şehrin suları kesilmişken, asli görevi kanalizasyon ve su hizmeti olan bir belediye şirketinin bu işleri yapmak yerine 36 milyon TL’ye ihaleye çıkması araç kiralamaya ayda 1 milyon TL vermesi akıl ve mantıkla açıklanacak bir durum değildir.