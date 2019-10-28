AKP, Bulgaristan seçimlerini kaybetti

Bulgaristan'da dün yapılan yerel seçimlere katılım yüzde 43'lerde kalırken, başkent Sofya başta olmak üzere bazı büyük kentlerde seçimler ikinci tura kaldı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'de ise Hasan Azis, yüzde 60 oy alarak 5'inci kez başkanlığa seçildi. AKP'nin desteğiyle kurulmuş olan DOST Partisi hiç belediye kazanamadı

Bulgaristan'da dün belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için toplam 36 bin 251 adayın yarıştığı yerel seçimler yapıldı.

6 milyon 217 bin 606 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da, seçimlere katılım oranı yüzde 43 oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki iktidar partisi GERP oyların büyük bölümünü alırken, ilk turda Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Vratsa ve Stara Zagora gibi büyük şehirleri de kazandı. Başkent Sofya'nın da dahil olduğu bazı büyük kentlerde ise seçimler 3 Kasım'daki ikinci tura kaldı. Sofya'da, daha önce iki dönem Belediye Başkanlığı yapmış olan GERP üyesi Yordanka Fandakova yüzde 36,34 oy alırken, sosyalistlerin de desteklediği yakın zamanda ulusal ombudsman görevinden istifa etmiş olan bağımsız aday Maya Manolova yüzde 26,73 oy aldı.

Başbakan Borisov, "Bu seçimlerin mutlak galibi biziz" derken, Sosyalist Parti 28 şehirden 15'inde ikinci tura çıkacak. 2015 seçimlerine kıyasla sosyalistlerin oyu yaklaşık iki katına çıktı.

KIRCAALİ'DE BELEDİYELER HÖH'ÜN

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), DOST Partisi, Hürriyet ve Şeref Halk Partisi ve Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi gibi partiler de seçimlere katıldı. Ülkede üçüncü parti konumunda olan HÖH, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde 7 belediye başkanlığını ilk turda kazandı. HÖH adayı Hasan Azis ise aldığı yüzde 60 oyla beşinci kez Kırcaali belediye başkanlığına seçildi. Belediye Başkanlığı'nı Hasan Azis'in kazandığı Kırcaali'nin ilçeleri Cebel'de Necmi Ali, Çernooçene'de Aydın Osman, Krumovgrad'da Sebihan Mehmed, Momçilgrad'da İlknur Kazim, Kirkovo'da Şinasi Süleyman ve Ardino'da İzzet Şaban belediye başkanı seçildi.

AKP'nin desteğiyle kurulmuş olan DOST Partisi hiçbir belediyede başkanlık kazanamadı.

AKP'NİN DESTEKLEDİĞİ DOST KAYBETTİ

DOST, AKP'den aldığı açık destekle biliniyor.

AKP'li iktidar yetkilileri 2016’da Türkiye’ye gelen iki partiden sadece DOST ile görüşmüştü. Dönemin HÖH Genel Başkanı Ahmet Doğan’a Türkiye’ye giriş yasağı da konmuştu. Yasak konulanlardan bir diğer isim de Bulgaristan meclisinde Bulgar- Türk Dostluk Grubu Başkanı HÖH Milletvekili Erdinç Hayrullah’dı.

Bulgaristan'daki krizin aktörleri, geleneksel Türk partisi HÖH, AKP müdahalesi sonrası kurulan DOST partisi ve DOST ile skandal parasal ilişkileriyle gündeme gelen Türk elçilikleri.

DOST için hazırlanan bir progpaganda videosunda Türkiye'nin Sofya büyükelçiliğini yürüten Süleyman Gökçe, DOST'a açıkça destek verdi. Yaşanan olaylardan sonra Bulgaristan Dış İşleri Bakanlığı'na çağrılan Gökçe, "persona non grata", yani istenmeyen adam ilan edildi ve Türkiye'ye geri döndü.