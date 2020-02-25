Akkuyu nükleer santral inşaatında işçi kıyımı

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında taşeron CSD İnşaat ve Peker Emlak İnşaat şirketlerine bağlı çalışan 700 kadar işçi işten çıkarıldı.

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı taşeronlarından CSD İnşaat ve Peker Emlak İnşaat şirketlerine bağlı 700 kadar çalışan işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın edindiği bilgiye göre santral inşaatında çalışan diğer şirketlerin de Şubat ayı sonuna kadar işçi çıkaracakları gelen duyumlar arasında.

Akkuyu Nükleer Santral inşaatı daha önce ödenmeyen maaşlar konusu ile gündeme gelmişti.

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