Habaş Demir Çelik’te işten çıkarma

İzmir'deki Habaş Demir Çelik fabrikasında on yıl ve üzerinde çalışan işçiler işten çıkarılıyor.

İzmir'de Aliağa bölgesinde yerleşik Habaş Demir Çelik’te 10 Şubat tarihinden beri on yıl ve üzeri çalışan işçiler işten çıkarılıyor.

Öncelikle saat ücreti 20 TL ve aylık 4500 ve üzeri alan işçilere ihbar ve kıdem tazminatları verilerek çıkışları yapılıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın işten çıkarılmış bir çalışanla yaptığı görüşmede, şu ana kadar çıkarılan işçi sayısının 43 olduğu ve toplamda sayının 150'yi geçeceğinin duyulduğu aktarıldı.

Fabrikada yeni bir çelikhane kurmak için hazırlıklara başlanmış ancak işçilere, "Önümüzdeki bir yıllık zammı almayın, sendikadan da istifa edin, işten atmayalım" baskısı yapıldığı öğrenildi.

Taşeronlarla birlikte Habaş Demir Çelik’te yaklaşık 5000 kişi çalışıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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