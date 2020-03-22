'64 yaşındayım' dedi, 69 yaşında çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bankta oturan kişi, polislere 64 yaşında olduğunu söyledi ancak kimliğindeki yaşı 69 çıkınca evine gönderildi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, karantina kurallarına uymayarak evlerinden dışarıya çıkan çifte, Türk Ceza Kanunu'na muhalefetten kişi başı 3150'şer lira olmak üzere 6300 lira ceza kesildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bankta oturan kişi, polislere 64 yaşında olduğunu söyledi ancak kimliğindeki yaşı 69 çıkınca evine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gece yarısı itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Yasa kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesindeki emniyet müdürlüğü ekipleri ise uygulamalarını sürdürdü.

İnegöl’ün İshakpaşa Camisi arkasında bulunan banklarda oturan ve "64 yaşındayım" diyen vatandaşın kimliğini kontrol eden emniyet ekipler, 69 yaşında olduğunu öğrendi. Ekiplerin uyarısı sonrası bu kişi evine gitti. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

İLK CEZA KESİLDİ

Konya'da iki kişiye karantina kurallarına uymadığı için para cezası kesildi. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan önlemler kapsamında, söz konusu çiftin, ülkede ilk ceza uygulanan kişiler olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Almanya'dan gelen ve karantina kurallarına uymayıp dışarı çıkan çiftin Beyşehir ilçe merkezinde görüldükleri ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, çarşıda yakaladıkları gurbetçi çift N.Ö. ve R.Ö. hakkında işlem başlattı. Hüyük ilçesinden Beyşehir'e geldiği öğrenilen gurbetçi çift, evlerinde gözetim altında tutulmaya başlandı. Haklarında tutanak tutulan çifte, Hıfzıssıha Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle Beyşehir Kaymakamlığı tarafından kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Gurbetçi çifte, eylemlerinin tekrarı halinde aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca haklarında suç duyurusunda bulunulacağı uyarısı da yapıldı.