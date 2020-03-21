65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan yurttaşların sokağa çıkması sınırlandırılacak

Bugün saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan yurttaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırılacak.
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 21 Mart 2020 19:16

İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.