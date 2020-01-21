5 ilde 'FETÖ' operasyonu: 22 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde Cemaat'e yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında eski polislerin de olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Mersin, İstanbul, Osmaniye ve Isparta’da yürüttüğü Cemaat soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

5 ilde söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar arasında meslekten ihraç edilmiş polislerinde olduğu öğrenildi.

Operasyonda yakalanan şahısların, üst düzey Cemaatçilerin saklanmasına yardım ettikleri, asker ile polislerin ‘abi’ dediği kişiler ve örgüt evlerinin sponsorları olduğu iddia edildi.