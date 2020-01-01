2020 yılındaki vergi, harç ve cezalar belli oldu

2020'ye girilmesiyle beraber vergi, harç ve cezaların miktarı belli oldu.
Çarşamba, 01 Ocak 2020 10:07

2020 yılına girilmesiyle birlikte vergi, harç ve cezalarda artış yaşandı.

İşte yeni yılda ödenecek tutarlar:

Motorlu Taşıtlar Vergisi

İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 861 lira

2020 MTV’si: 964.32 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 lira

2020 MTV’si: 1678.88 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 lira

2020 MTV’si: 2946.64 lira

Pasaport (6 aylık)

2019 harcı: 170.40 lira

2020 harcı: 208.8 lira

Pasaport (1 yıllık) harcı

2019 harcı: 248.40 lira

2020 harcı: 304.5 lira

Pasaport (2 yıllık) harcı

2019 harcı: 405.5 lira

2020 harcı: 497 lira

Pasaport (3 yıllık) harcı

2019 harcı: 575.9 lira

2020 harcı: 705.9 lira

Pasaport (10 yıllık) harcı

2019 harcı: 812 lira

2020 harcı: 995 lira

Tapu harcı

2019 harcı: 288 lira

2020 harcı: 353 lira

Ehliyet harcı: (B Sınıfı)

2019 harcı: 613 lira

2020 harcı: 751 lira

Trafik cezaları

Alkol testine itiraz etmek

2019 cezası: 2869 lira

2020 cezası: 3516 lira

Emniyet kemeri takmamak

2019 cezası: 108 lira

2020 cezası: 132 lira

Seyir halinde cep telefonu kullanmak

2019 cezası: 235 lira

2020 cezası: 288 lira

Hız sınırını yüzde 10-30 aşma

2019 cezası 235 lira

2020 cezası: 288 lira

Alkollü araç kullanma (İlk sefer)

2019 cezası: 1002 lira

2020 cezası: 1228 lira

2020 yılı araç muayene ücretler

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler

462.56 lira

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork

342.2 lira