2020 yılındaki vergi, harç ve cezalar belli oldu

2020 yılına girilmesiyle birlikte vergi, harç ve cezalarda artış yaşandı.
İşte yeni yılda ödenecek tutarlar:
Motorlu Taşıtlar Vergisi
İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 861 lira
2020 MTV’si: 964.32 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 1499 lira
2020 MTV’si: 1678.88 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 2647 lira
2020 MTV’si: 2946.64 lira
Pasaport (6 aylık)
2019 harcı: 170.40 lira
2020 harcı: 208.8 lira
Pasaport (1 yıllık) harcı
2019 harcı: 248.40 lira
2020 harcı: 304.5 lira
Pasaport (2 yıllık) harcı
2019 harcı: 405.5 lira
2020 harcı: 497 lira
Pasaport (3 yıllık) harcı
2019 harcı: 575.9 lira
2020 harcı: 705.9 lira
Pasaport (10 yıllık) harcı
2019 harcı: 812 lira
2020 harcı: 995 lira
Tapu harcı
2019 harcı: 288 lira
2020 harcı: 353 lira
Ehliyet harcı: (B Sınıfı)
2019 harcı: 613 lira
2020 harcı: 751 lira
Trafik cezaları
Alkol testine itiraz etmek
2019 cezası: 2869 lira
2020 cezası: 3516 lira
Emniyet kemeri takmamak
2019 cezası: 108 lira
2020 cezası: 132 lira
Seyir halinde cep telefonu kullanmak
2019 cezası: 235 lira
2020 cezası: 288 lira
Hız sınırını yüzde 10-30 aşma
2019 cezası 235 lira
2020 cezası: 288 lira
Alkollü araç kullanma (İlk sefer)
2019 cezası: 1002 lira
2020 cezası: 1228 lira
2020 yılı araç muayene ücretler
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler
462.56 lira
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork
342.2 lira