2002'de 8 lira olan 70'lik rakının fiyatı yüzde 1800 arttı: Rakıda dikkat çeken düşüş...

Alkollü içkilere gelen büyük zamlar tüketimi düşürdü. Yurttaşlar kendi içkisini evde yapmaya başlarken, market raflarındaki içkinin tüketimi tam 90 milyon litre düştü. Bu düşüşte en büyük pay yüzde 29'la rakıya ait.

Peş peşe gelen fahiş zamlar, vergi artışları, satış yasakları ve baskılar nedeniyle Türkiye’de alkollü içki tüketimi düşüyor. Sadece son bir yılda toplam alkollü içki tüketimi yaklaşık 90 milyon litre azaldı. Esas büyük kayıp ise Türkiye’nin "yerli içkisi" rakıda.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, rakı üretimi ve tüketimi 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 29 geriledi. 2018’de iç piyasaya arz edilen toplam rakı miktarı 35 milyon 934 bin litre iken bu miktar 2019’da 27 milyon 763 bin litreye geriledi. Son 9 yılda ise iç piyasada rakı tüketiminde 21 milyon litrelik düşüş yaşandı.

EVDE ÜRETİMDE PATLAMA VAR

Devletin en önemli vergi kalemlerinden biri olan alkollü içkilerde fahiş fiyatlar nedeniyle yurttaşlar evde üretime yöneldi. Son üç yılda kayıtdışı rakı üretimi 4 milyon litreden 8 milyon litreye çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı verilerine göre, alkollü içki tüketimi 2018’de 1 milyar 117 milyon 907 bin 350 litre iken 2019’da bu miktar 1 milyar 28 milyon 161 bin 264 litreye düştü. Bir yılda toplam alkollü içki tüketimi 89 milyon 746 bin litre düşüş gösterdi.

RAKININ FİYATI YÜZDE 1800 ARTTI

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Rakı fiyatlarında ise sınırları zorlayan zamlar söz konusu. 2002 yılında 70’lik rakının fiyatı 8.25 TL civarındayken aradan geçen 18 yılda fiyat yüzde 1800 artışla 152.50 TL’ye fırladı.

70’lik rakıdaki vergi oranı yaklaşık yüzde 72 seviyesinde. 70’lik bir şişe rakının fiyatı; aracı kârı dahil satış fiyatı 40 TL, ÖTV yaklaşık 92 lirayı buluyor. KDV miktarıysa 20 lira bir şişedeki toplam vergi miktarı 112 TL.

OECD’nin yayımladığı 2019 verilerine göre Türkiye kişi başına 1.4 litre ile en az içen ülkeler arasında yer aldı. Endonezya 0.3 litrelik alkollü içki tüketimiyle listenin son sırasında yer alıyor.

HÜKÜMET UMUDU ALKOLE BAĞLADI

Alkollü içkilerin vergilerine yapılan zamlar, bu kalemden elde edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarını da zirveye taşıdı.

Son 12 yılda alkollü içkilerden devletin elde ettiği ÖTV geliri 78 milyar 402 milyon TL’yi aştı. 2008’de içkiden 1.9 milyar TL ÖTV elde edilirken aradan geçen 12 yılda bu rakam yüzde 650 artışla 2019’da 14 milyar 714 milyon TL’ye çıktı. Ekonomi yönetimi, 2020 bütçesinde 784 milyar TL vergi geliri hedeflerken, umudu da alkole bağladı. Hükümet alkol ve sigara tüketiminden, bu yıl yaklaşık 90 milyar TL’lik vergi geliri elde etmeyi amaçlıyor.