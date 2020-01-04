13 milyon vatandaşın sağlık güvencesi yok

TTB, 2018 yılında Türkiye'de 12 milyon 807 bin kişinin 2019'da ise 13 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında kaldığını açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamı dışında kalan yurttaşlara ilişkin bir rapor yayımladı.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, raporda, 2018 yılında Türkiye'de 12 milyon 807 bin kişinin 2019'da ise 13 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamı dışında kaldığı kaydedildi.

TTB Başkanı Sinan Adıyaman, “Türkiye'de 2019 yılında nüfusun yüzde 15.8 i GSS kapsamı dışında kaldı. Sağlık sigortası prim borcu olanlar hizmetten yararlanamıyor. Çocuk ölümleri de artıyor. 2018 yılında 11 bin 629 bebek ile 14 bin 240 beş yaş altında çocuk yaşamını kaybetti. Her bin canlı doğuma karşılık 9.3 bebeğimiz birinci doğum gününü göremeden, 11.4 beş yaş altı çocuğumuz da beş yaşından önce ölüyor. Nüfusun sadece 70 milyon 196 bin 504'ü GSS kapsamındadır. Yüzde 14.4'ü yani, 11 milyon 807 bin 378 yurttaşımız kapsam dışıdır” dedi.

GRİP SALGINI RİSKİ

Adıyaman bulaşıcı hastalıklar konusunda da şunları söyledi:

“Türkiye'de 2017 yılı itibariyle toplam kızamık vaka sayısı 69 iken, 2018 yılında 510'a, 2019 yılının ilk 9 ayında da 2 bin 666 vakaya ulaştı. Türkiye'de herhangi bir müdahalede bulunulmadığında daha da büyüyebilecek olan bir kızamık salgını mevcuttur. Grip aşısı yapılması gereken yaklaşık 8 milyon kişi de zamanında ve yeterince aşı temin edilmediği için aşı olamadı. Bu durum grip salgını riskini artıracak bir faktördür.”